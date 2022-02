V Polsku o Hlouška nebyl zájem, Zlínu napodruhé kývl: Nechci to jen dokopat

Šest důležitých chlapů na marodce a v sobotu prestižní derby se Slováckem. Vedení Zlína reaguje na aktuální situaci, klub do konce sezony posílí bývalý reprezentant Adam Hloušek (33). V polské Termalice už pro něj nebylo místo, zato Fastav ho podle všeho využije hned o víkendu a dost možná rovnou v základu. „Chci hrát fotbal. Nemám v hlavě myšlenku, že jsem to sem přišel nějak dokopat. Jsem zdravý, fyzicky připravený,“ hlásil Hloušek pro klubový web.

Jeho angažování dává logiku. Jde o krajního obránce či záložníka a právě na těchto postech má Zlín díru. Mimo hru jsou Fillo, Reiter, Jawo či Vakho.

Na derby může dorazit až 3500 diváků, kteří určitě uvidí novou posilu v akci. Kouč Jan Jelínek potřebuje každého zdravého a zkušeného hráče, na začátku jara pořádně nemá kým dostřídávat, oživovat hru. „Vrací se nám po kartách Vraštil, což je dobrá zpráva. Doufám, že bude k dispozici ještě někdo další. Ale v těch prohlášeních už budu opatrný. Už několikrát to vypadalo nadějně, ale potom se ukázaly problémy. Uvidíme až v pátek,“ uvedl Jelínek.

Osminásobný reprezentant Hloušek odehrál v tomto ročníku polské ligy deset zápasů, připsal si jednu asistenci. Po zimním zemětřesení v kádru z Termaliky odešel. Měl v plánu zůstat v Ekstraklase, ovšem vhodnou nabídku neměl. Se Zlínem byl v kontaktu už od ledna. První jednání nedopadla, teď už obě strany dohodu nalezly. Jedenáctý tým tabulky se totiž ocitl ve velké personální nouzi. „Tento týden je pro nás vražedný,“ ulevil si Jelínek po úterní vítězné dohrávce s Libercem (2:0).

Hlouškův příchod mu musel udělat radost. Získal jednoho použitelného hráče k dobru. Dá se očekávat, že ho v sobotu postaví na levý kraj zálohy. „Je mi třiatřicet let, ale fyzicky se cítím zdravý a naprosto v pořádku. Chci hrát na té nejvyšší úrovni, co to půjde. Zlín se mi zamlouval už po tom prvním kontaktu. Pak mě i mrzelo, že to nevyšlo. Teď to přišlo znovu a byl jsem za tu možnost hrozně rád. Ani jsem nad tím nepřemýšlel, pouze jsem doufal, že to vyjde,“ popsal levonohý univerzál s minulostí v Plzni, v Jablonci, ve Slavii, Legii Varšava či Kaiserslauternu.

Zlín považuje za dobrou adresu. Byť zázemí není úplně špičkové. „Líbí se mi zdejší fotbalová práce. Nerozhoduje pouze, zda jde o velké město, jak vypadá stadion a další věci, ale Zlín mě prostě zaujal. Věděl jsem, že klub vede pan Grygera, tak to bude mít nějakou úroveň po fotbalové stránce, což je pro mě to nejdůležitější,“ shrnul Hloušek, jemuž klub doporučil trenér Pavel Hoftych.

Ten v Baťově městě dlouho působil. „Velmi mi to doporučoval. Moje angažmá je zčásti i jeho zásluha,“ upozornil Hloušek, jenž se na Moravu přesunul sám. Přítelkyně se synem zůstali v Mladé Boleslavi.