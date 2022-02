Ofenzivu Bohemians trápí zranění. Na Slavii bez Necida, ale s navrátilcem

Velkou část podzimu horko těžko lepili defenzivu, i proto skončilo poslední vršovické derby se Slavií pro Bohemians ostudným domácím výpraskem 1:5. Teď mají „klokani“ obránců dost, zato musí před nejkratším výjezdem v lize přemýšlet, koho postavit do útoku. Během posledního týdne jim vypadli dva útočníci, Tomáši Necidovi rovnou skončila sezona. Přitom jestli chtějí zelenobílí proti obhájci titulu uspět, musí být v útoku nesmírně efektivní.

Mohl to být sympatický návrat domů. Tomáš Necid je symbolem jedné sešívané éry. Jako soupeř už v Edenu sice jednou hrál, ale před prázdnými tribunami, teď na ně uvolněná opatření pustí deset tisíc diváků, kteří by na svého odchovance rozhodně nepískali. Jenže někdejšího reprezentanta zase trápí zdraví. A tentokrát to bude na dlouho.

„Tomáš Necid utrpěl během tréninku zranění kolena, které si vyžádalo operační zákrok. Nyní ho čeká rekonvalescence v řádu několika měsíců. První odhady počítají s návratem k lehkému tréninku na přelomu května a června,“ informovali Bohemians v půlce týdne na klubovém webu. Hotovo, konec sezony. Navíc na marodku přibyl i Jan Chramosta, kterého poškozený sval vyřadí minimálně na měsíc.

A aby toho nebylo málo, ze zápasu se Zlínem odešel otřesený David Puškáč. Ten se sice oklepal a odehrál většinu pohárového utkání v Hradci Králové (1:2), jenže kvůli tréninkovému výpadku ještě nezvládne celý zápas. Luděk Klusáček tak musí řešit rovnou dvě otázky: Koho k němu? A koho v průběhu boje o Vršovice místo něj?

Ve druhé vlně útočníků mají Bohemians mládežnického reprezentanta Matěje Koubka a Francouze Ibrahima Keitu. Na poslední chvíli se do Prahy vrátil i Nigerijec Ugwu, který už se připravoval s druholigovým Prostějovem. V poháru s Hradcem Králové ale zelenobílý trenérský štáb poslal dopředu hbitého a technického Michala Berana. I přesto, že postup Pražanům propadl mezi dlaněmi v páté minutě nastavení, si nevedl špatně. Derby ale hrát nemůže – v Ďolíčku hostuje právě ze Slavie.

I tak chtějí outsideři uspět. Byť od jejich posledního vítězství v Edenu uplynulo už přes deset let. Navíc tehdy byli během vyhnanství z vlastního stadionu vedeni jako domácí. Nahrát jim může náročný program „sešívaných“ i to, že během dvou domácích soutěžních zápasů v novém roce ještě nedali gól (liga Karviná 0:1, pohár Sparta 0:2). „Uvědomujeme si, jak těžký zápas nás čeká, ale stát se může všechno. Ostatně to všem před dvěma týdny ukázala Karviná,“ připomíná sportovní ředitel Bohemians Miroslav Držmíšek, další muž s červenobílou minulostí.

Pár desítek hodin před zápasem se na západní straně Vršovic hlásila i známá tvář. Antonín Vaníček před několika měsíci oznámil, že nechce být novým Davidem Bartkem a strávit celou kariéru v jednom klubu. Křídlo posledních „lvíčat“ snilo o evropských pohárech, jenže na hostování v Jablonci sbíral minuty v Konferenční lize po jednotkách. „Jeho herní vytížení bylo malé. Z tohoto důvodu projevil zájem o návrat do Bohemky,“ vysvětluje Držmíšek s tím, že právě návrat odchovance by mohl zacelit díru po Janu Chramostovi. Jestli se tak stane už proti Slavii, bude jasné v neděli, zápas začíná v 18 hodin.