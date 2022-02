Otočka okolo Pokorného. Kam by šel, ptá se Smetana. Zájem z Polska trvá

Ten, kdo se na Bazalech stal nepotřebným, proto měl figurovat jako součást výměny za Eduarda Santose z Karviné. Taky ten, jemuž šéfové klubu v minulém týdnu opakovali, že se na duel proti Sigmě, která ho má rovněž na radaru, nemůže vybodnout, i kdyby to měl být jeho poslední zápas za FCB, protože o něj stojí polská Termalica. A v neposlední řadě ten, kterému nakonec ti samí lidé oproti původním plánům řekli, že nikam neodejde.

„Do konce přestupáku zbývá pár dnů, ale pan Grussmann i pan Bělák mi říkali, že mě nikam nepustí. I když to od začátku vypadalo, že jo,“ popisoval nejlepší hráč utkání. „Každý si myslí, že fotbal je jen o tom, že dvakrát denně čutáte do balonu, ale když nevíte, co bude zítra nebo pozítří, je to psychicky fakt strašně náročné,“ dodal upřímně.

Bruk-Bet pod vedením Radoslava Látala pár hodin po výhře Slezanů získal bod za plichtu 0:0 s Legií. Hlavní kouč i asistent Radim Kučera by Pokorného brali hned, stále čekají. V boji o udržení Ekstraklasy by byl totiž pro Niecieczu jednoznačnou posilou, což ukázalo nejen sobotní odpoledne.

Baník - Olomouc: Wau! Pokorný udeřil nůžkami, 1:0

Smetana se však dotazu Sportu na to, zda Pokorný zůstane na jaro v Ostravě, podivil. „Jo, kam by chodil?“ Zajímavá otočka, ať už za ní stojí bezchybný výkon pětadvacetiletého obránce či neúspěšně se vyvíjející jednání s Brazilcem Santosem a Ladislavem Takácsem ze Slavie.

Další pokračování telenovely přijde v příštích dnech. Pokud odchovanec Znojma, jenž do druholigového Baníku dorazil v létě 2016 a po odchodu Carlose De Azeveda je nejdéle sloužící součástkou kádru, opravdu zůstane, přijde dilema. Nechá Smetana na půdě Bohemians v sestavě Pokorného, nebo tam po karetním trestu vrátí oblíbenějšího Jaroslava Svozila?

„Řeknu to tak, jak to je: na podzim jsme našli obrannou čtyřku s Jardou, teď to bylo na Pokym, jak si výkonem řekne o místo. My jako trenéři bychom přece byli vždycky jen rádi, když někdo nastoupí a řekne si o sestavu a zůstane v ní co nejdéle. Hlavu ani nemám zamotanou. Výkonem i vítězstvím si řekl o to, že by měl být v sestavě. Takhle to beru,“ naznačil trenér status quo.

Co by se však v jeho mančaftu mělo změnit, jsou ostré zákroky za hranou férovosti. Jiří Boula měl od Tomáše Batíka vidět už v 18. minutě červenou kartu za faul na Kryštofa Daňka. Zvlášť když ve Zlíně šel Michal Tomič ze Slovácka rovnou do sprch za ne tak hnusné přišlápnutí. Přemotivovaný Ubong Ekpai si zase musí dávat pozor na lokty, pardubický Jan Jeřábek by mohl vyprávět...

„Vždycky je to o lidech za monitorem, každý sudí má měřítko někde jinde,“ trefně poznamenal olomoucký stoper Vít Beneš. Mohl být hrdinou místo Pokorného, ale Jan Laštůvka jej vychytal.

Jeho šéf, kouč Sigmy Václav Jílek, to na sociálních sítích schytal za to, že je „opět ubrečený“, když na Boulovy kolíky upozornil. Lze se mu však divit, když člověk vezme v potaz kontext vzájemného mače na Andrově stadionu z loňského září, kdy nebyl po taxativní druhé žluté vyloučen Yira Sor a naopak Pavla Zifčáka vylil rozhodčí Tomáš Klíma okamžitě? Těžko.