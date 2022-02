Fortyho frky baví Teplice. Dobrá čísla kazí karty. Náš mozek, říká Jarošík

S trochou nadsázky se dá říct, že co nakopne do vápna, končí gólem. Bez něj by Teplice jarní povstání jen těžko realizovaly. Jan Fortelný je nejproduktivnějším hráčem „sklářů“. Navíc pomalu nakukuje i do elitní společnosti FORTUNA:LIGY. „Je to náš mozek. Navíc dobře kope i standardky,“ nešetří chvalou trenér Jiří Jarošík.