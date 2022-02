Jarošík nenechá hráče vydechnout, říká Vachoušek. Teplice získaly sílu

Jaké to je po dlouhé době chodit do práce s nadšením a užívat si výhry?

„Příjemná změna, ale musíme vše brát s rezervou, protože víme, čím jsme si prošli. Jak jsme byli ze všeho zdeptaní. Snažíme si to trochu užít, ale na druhou stranu souhlasím s trenérem, který řekl, že na oslavy je brzy. Ještě nás čeká spousta práce.“

V čem vidíte největší posun oproti podzimu?

„Pomohly nám příchody, kluci sedli do našeho rozestavení. Ale především nám vyšla příprava v Turecku. Hráli jsme s kvalitními soupeři a po dlouhé době vypadali solidně herně i výsledkově. Hráči najednou zjistili, že se mohou rovnat i daleko lepším soupeřům. Pomohlo nám to po psychické stránce.“

A vše se povedlo přenést i do ligy, kde jste na jaře zatím neztratili ani bod.

„Hodně důležité bylo zvládnout duel s Bohemkou, kdy z nás spadlo napětí z očekávaného výkonu. Líbil se mi také způsob, jakým mužstvo zvládlo zápas v Ostravě: vedli jsme, pak nám VAR vzal gól, naopak jsme inkasovali, ale nevzdali jsme se a utkání nakonec otočili. Dodalo nám to obrovskou sílu.“

SESTŘIH: Teplice - Bohemians 1:0. Cenná výhra domácích, rozhodl Vondrášek

Kouč Jiří Jarošík obrovsky zapracoval na vítězné morálce týmu. Navíc vypadá neuvěřitelně živelně. Byl to váš záměr?

„Trenér je v tomhle náročný a nenechá nikoho vydechnout. Kluci pochopili, že když se maká a jde se výsledku naproti, tak se jim to vrátí. Bohemka i Karviná proti nám měly šance na skórování, ale přiklonilo se k nám štěstí, za čímž podle mého stojí právě poctivé výkony. Hráči jako Trubač či Fortelný začali ještě víc makat, zjistili, co se jim vyplatí a je to na hřišti hned vidět.“

Momentálně ztrácíte pouze pět bodů na 10. místo. Už pošilháváte po prostřední skupině?

„Na jednu stranu bych v tomhle ohledu chtěl krotit emoce, protože víme, kde jsme byli ještě celkem nedávno. Ovšem proč si před sebe nedávat ještě vyšší cíle? S jídlem roste chuť, to víme všichni. Dostat se do prostřední skupiny by bylo hezké, ale mírnil bych se. Jen ať jdeme postupně zápas od zápasu a podle toho, jak se nám bude dařit, se budou odvíjet naše cíle. Moc bych si to přál, ale chci zůstat nohama na zemi. Vnitřně si naše výkony užívám, ale jsem realista.“

Pouze na hostování v klubu jsou Mohamed Tijani, Jan Fortelný či Václav Sejk. Hráči základní sestavy i důležité osy týmu. Máte v plánu pracovat na tom, aby někdo z nich zůstal na delší dobu?

„Nyní to není na pořadu dne a kluci u nás jsou na půlročním hostování. Bylo složité je k nám vůbec dostat, takže jsme byli rádi, že přišli. Ale máme v plánu vyvolat se Slavií a Spartou jednání o jejich další budoucnosti a jsem zvědavý, co z toho nakonec vyleze. Byli bychom rádi, kdyby aspoň dva z nich u nás zůstali.“