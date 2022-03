INSIDER: Kačaraba nápor zvládá, říká Ulich. Sparta si možná nevěří

Sám teď coby majitel firmy na výrobu klik a kování řeší, jak pomoci Ukrajincům postiženým vpádem ruských vojsk. Bývalý výtečný záložník Ivo Ulich zároveň netají obdiv k tomu, jakým způsobem slávisté, ale nejen oni, vyjadřují podporu ukrajinským fotbalistům v české lize, v čele s nejviditelnějším z nich – stoperem Tarasem Kačarabou. „Podpora je obrovská, až mě to zaskočilo. Je to skvělé,“ říká Ulich v dalším díle pořadu LIGOVÝ INSIDER.

Sedmadvacetiletý obránce, jehož dojal před posledním utkáním s Hradcem Králové minutový potlesk pro jeho zemi, při tom podle bývalého reprezentanta tíživou situaci obdivuhodně zvládá: „Na hřišti není vidět, že by ho, co se děje, ovlivnilo.“ Ulich zároveň vzpomíná na chvíli, kdy sám prožíval těžké chvíle, byť úplně jiného rázu. Popisuje, jak sám zvažoval, zda nastoupit, a v čem kladné rozhodnutí může ulevit.

Pokud jde čistě o fotbal, Ulich rozebírá progres Slavie, která rozstřílela Hradec 5:1, a prozrazuje, jak to má v souboji svých bývalých týmů s fanděním. Glosuje ovšem i představení rivala z Letné. Ten po nevábném výkonu plném nakopávaných míčů porazil Zlín 2:0. „Není to optimální pohled,“ hledá slova Ulich. „Je to víc ve stylu účel světí prostředky. Možná si hráči ani tolik nevěří, a tak volí zjednodušení bez postupného útoku, kombinace,“ přemítá. Na druhé straně to podle něho může být i k něčemu dobré…

LIGOVÝ INSIDER Iva Ulicha

Zaráží bývalého technického záložníka stav tuzemských trávníků?

Bude příchod Tomáše Čvančary svádět sparťany k nákopům dopředu?

Může na zjednodušený způsob hry doplatit Adam Karabec?

AKCE KOLA: Proč je Ondřej Lingr nejlepším střelcem Slavie?

Je nasazování Stanislava Tecla v české lize z nouze ctnost?

HLÁŠKY KOLA: Za gól zaplať do kasy! Dostane jablonecký Michal Černák slevu?

Jak se na severu daří návraty Václavům Pilařovi a Kadlecovi?