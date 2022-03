Derby může být PSYCHO. Slavia řeší nasazení uzdraveného Hovorky

Zní to neuvěřitelně, a bylo by to psycho… Dvakrát podtrženo. Slavia řeší zdravotní stav stopera Tarase Kačaraby a je možné, že do derby nenastoupí. Do hry se tak dostává ze všech variant i jedna nečekaná – David „Psycho“ Hovorka, obránce, který hrál naposledy soutěžní zápas loni v lednu, před více než třinácti měsíci.