Kopecký: Slavia vyrazí za titulem. Sparta potřebuje překopat kádr

Konečně s neomezeným počtem fanoušků, konečně vyprodáno! „Příznivci obou táborů dodají derby šťávu,“ míní dlouholetý elitní kouč Ivan Kopecký, jenž jako hráč i trenér prošel Slavií. Červenobílí jsou pro něj favoritem, nezviklají ho ani poslední dvě vítězství Sparty. „Teď je situace jiná,“ vykládá Kopecký.

V čem je situace jiná?

„Během února se Slavia rozehrála do zajímavé formy. Po dvou vítězstvích nad Fenerbahce postoupila do osmifinále Konferenční ligy a před týdnem nasázela pět gólů Hradci, z toho čtyři během první půlhodiny. Sparta je na tom opticky hůř.“

V posledním týdnu porazila Zlín a v národním poháru přešla přes Jablonec do finále. Je to málo?

„Proti Zlínu, který je v nejhorší ligové šestce, se trápila a Jablonec udolala až v prodloužení. Sparťané mají rezervy, zato slávisté by při způsobu, jakým v současnosti hrají, neměli mít v derby problém.“

A co poslední dvě vítězná derby Sparty?

„V tuhle chvíli to nic neřeší, Slavia je teď na tom prostě líp. Neměla by ji zastavit ani ztráta zraněného stopera Kačaraby. Červenobílí mají zdvojené posty a dokážou ho nahradit.“

Kým?

„Možná už naskočí uzdravený veterán Kúdela, ale je otazník, jestli by měl jít nerozehraný rovnou do derby. Pochopitelně se dá uvažovat o stažení defenzivního záložníka Holeše, na stoperu dokáže zaskočit v pohodě. Jsem zvědavý i na složení obrany Sparty: překvapilo by mě, kdyby nastoupila stejná čtyřka jako proti Jablonci.“

Na koho se nejvíc těšíte? Nebo ještě jinak: kdo může být hrdinou derby?

„Klidně se dá začít u brankářů, jeden povedený zákrok nebo nečekaný kiks může rozhodnout celé utkání. Na velkých zápasech je krásné i to, že hrdinou může být někdo, od koho to dopředu vůbec nečekáte. Třeba to tak bude i v derby.“

Co říkáte na to, že budou pískat polští rozhodčí v čele se zkušeným Szymonem Marciniakem?

„Nepovažuju to za dobré rozhodnutí, stejně bych mluvil i v případě Němců či Francouzů. Komise rozhodčích tím dává najevo, že českým sudím nevěří. Ale proč? Často mi připadá, že naši rozhodčí jdou do zápasu vystrašení a bojí se udělat chybu, jenže pokud nedostanou šanci i v největších šlágrech sezony, neposunou se. Ale to je téma na delší povídání.“

302. derby: Kdo nastoupí, tipy na výsledek a polský rozhodčí

Ptáme se dalších expertů v anketě, zeptáme se i vás: kdyby Sparta v Edenu prohrála, ztratila by šanci na titul? Její manko na Slavii by narostlo na deset bodů, byť Letenští pořád budou mít odložený zápas v Jablonci k dobru.

„Počty jsou jasné: pokud by Sparta derby prohrála, titul by se jí hodně vzdálil. Nejspíš by už na něj nedosáhla, nevěřil bych tomu. Dlouhodobě tvrdím, že na Letné potřebují překopat kádr, například v záloze. Myslel jsem, že po příchodu Peška a Haraslína bude líp, ovšem zatím to tak není. Třeba se ale Sparta dokáže vyždímat na maximum a v derby potřetí za sebou uspěje.“

A z druhé strany? Jak by se liga mohla vyvíjet dál, kdyby vyšel váš tip a vyhrála Slavia?

„Ještě by neměla titul ve svých rukách, ale udělala by k němu výrazný krok. Z českých týmů je nejdál a předvádí nejmodernější způsob hry, což ukazuje i v Evropě. Pak by záleželo už jen na Plzni, jak dlouho by se dokázala držet v závěsu. Mimochodem, i pro Viktorii je derby důležité, logicky by byla nejšťastnější za remízu.“