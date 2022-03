LIMBOVA ŠAJTLE: Nesnáší víc Spartu, nebo Slavii? A kde jsou horší diváci?

Víkendové zápasy ve FORTUNA:LIZE orámovalo nedělní derby mezi Slavií a Spartou. Domácí zvítězili 2:0, čímž se o skóre vrátili do čela tabulky před Plzeň. Koho z hráčů vyzdvihl David Limberský? Jak zvládl duel polský sudí Szymon Marciniak? Co si myslí o fanoušcích Slavie, potažmo Sparty? Jaký z dvou pražských klubů nesnáší víc? Explzeňský bek se ohlédl za děním v české nejvyšší soutěži ve svém pořadu Limbova šajtle, kde pro iSport.cz komentuje dění na českých fotbalových trávnících.

Limberský se tentokrát zaměřil na pražské derby. Ocenil povedený návrat slávistického stopera. „Frajer Hovorka. Po třinácti měsících naskočit do takového zápasu, to chce kus odvahy. Nekomplikoval si to a zápas zvládl hodně dobře,“ chválil 28letého hráče, který do ligového dění zasáhl po těžkém zranění kolene.

Velkým tématem nedělního šlágru bylo i nasazení polských sudích. Hlavní Szymon Marciniak vyprodaný duel se svými kolegy ustál. „Narozdíl od českých sudích měl přirozený respekt, koneckonců to ukázal, jak strčil do Krejčího mladšího. Až na jeden moment derby zvládl velmi dobře,“ zhodnotil bývalý vynikající obránce, který má na svém kontě 406 ligových startů.

Jaký moment má Limberský na mysli? Faul ze 14. minuty od sparťana Ladislava Krejčího mladšího. „Za mě je to stoprocentně červená. Krejčí dojel Sora na stojnou nohu, to vždycky smrdí zraněním. Byla to jeho jediná chyba v zápase,“ popsal.

Limberský v novém díle Limbova šajtle zmínil i své vlastní derby, kdy ve své krátké epizodě na Letné nastoupil proti Slavii na podzim 2007. „Už je to skoro patnáct let, prohráli jsme 0:2. Pamatuji si, že Horvi dostal červenou a byla tam skvělá atmosféra. Já možná odehrál nejlepší zápas, co jsem byl ve Spartě,“ zavzpomínal.

Letenský celek sleduje podrobněji i kvůli Pavlovi Vrbovi, s nímž prožil nejúspěšnější léta kariéry v plzeňské Viktorii. Zkušený kouč přesedlal na sparťanskou střídačku, po dvou vyhraných derby musel kousat nepříjemnou porážku. Spartě se nedařilo a pod tlak se dostal i Vrba. „Co má, chudák, dělat? Z h*vna bič neupleteš,“glosoval Limberský.

V dobách aktivní kariéry svedl proti pražským rivalům velké fotbalové bitvy a v uplynulé dekádě jim v dresu Viktorie uzmul několik titulů. Vždy, když vstoupil na trávník v Edenu nebo na Letné, čelil velkému tlaku fanoušků. Koho z velkých rivalů nesnáší víc? „Od roku 2010 do roku 2015 to byla Sparta, teď je to Slavia, jde o největšího konkurenta Viktorky. Tím, že je Vrba ve Spartě, mně malinko víc nevadí Sparta, než Slavia. Ale my jsme Plzeň,“ zdůraznil, jaký tým je pro něj v Česku stále číslem jedna.

CO TAKÉ ZAZNÍ V POŘADU LIMBOVA ŠAJTLE

- je Hložek přeceňovaným hráčem?

- dostal někdy nabídku ze Slavie?

- fandil někdy Spartě, nebo Slavii?

- jak vnímá atmosféru derby?

- co říká na plzeňské výhry 2:1?

- koho by za uplynulé kolo pozval na pivo, kdo je Umělcem kola?

- co má rád ve své oblíbené hospůdce?

LIMBOVA ŠAJTLE: Vrba nemá strach z derby, bojí se jedině manželky

LIMBOVA ŠAJTLE: Plzeň závěr po*rala. Vrbovi by měli být fanoušci vděční