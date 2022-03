Gól k narozeninám: Hlavně trefit bránu, bál se Petrák. Hrál s otokem

Do věku mu přibyl třetí křížek, zároveň přidal i první zářez v zelenobílém dresu. Ondřej Petrák poslal proti Mladé Boleslavi Bohemians do vedení, klokani ale nadějný stav ztratili a remizovali 2:2. Záložník se zkušenostmi z bundesligy dohání ve Vršovicích manko z rychlé adaptace, i když má pořád menší zdravotní problémy. „Na holeni jsem měl otok velikosti tenisáku,“ přiznal.

Jaký to byl zápas z vašeho pohledu?

„Říkali jsme si, že na soupeře vlétneme a to jsme udělali. Padl gól, bohužel soupeři se podařilo vyrovnat. Bylo to hodně o soubojích víc než o fotbale. Pro nás je remíza pocitově jako prohra. Šli jsme za třemi body, ale na konci jsme udělali chybu a soupeř ji potrestal.

Byla při gólové situaci vaše první myšlenka prásknout míč na bránu?

„Jo, krásně se mi míč odrazil na volej. Hlavně jsem se soustředil, abych trefil bránu, protože to bylo někde v okolí vápna, to se podařilo.“

Ocitl jste se i poměrně vysoko oproti klasické pozici Josefa Jindřiška, kterého jste nahradil.

„V tomhle zápase jsem se na to hodně soustředil. Během hry se domlouváme, záleží na tom, kdo vedle mě hraje, dnes tam byl Daniel Mareček, tak se na sebe jen podíváme a jeden jde dopředu, druhý zajišťuje. Gól vyplynul ze situace, dnes jsem měl strašně velkou chuť dát gól.“

Je v kabině nějaký ceník na gól o narozeninách?

„Je to docela vtipné. Dělo se mi to už v Německu, že jsem měl narozeniny a druhý den jsem dal gól. Na tohle mám štěstí. Mohl bych narozeniny každé kolo (směje se).“

Dnes jste navíc poprvé zažil bohemácké fanoušky…

„Konečně mohl být kotel pohromadě za bránou a ne někde po kouskách na tribuně. Bylo to příjemné. Bylo super, když jsem pod ně dal v páté minutě gól.“

Jak probíhá vaše adaptace v Bohemians? Trenér Klusáček říká, že to ještě není úplně stoprocentní.

„Měl jsem delší pauzu kvůli zranění, takže se do toho teprve dostávám, ale zápas od zápasu se cítím líp, to samé na tréninku. Snažím se co nejrychleji zlepšovat, abych to manko rychle dohnal.“

Prý jste měl i v posledních týdnech další zranění…

„Minulý týden jsem měl z tréninku šrámy, že kdybyste to viděl na fotkách, tak si myslíte, že mám zlomenou nohu, ale nebylo to tak hrozné. Srazil jsem se spoluhráčem, dostal jsem na holeň a udělala se mi tam boule velikosti tenisáku. Nebylo to příjemné, ale minulý zápas už jsem s tím hrál a teď to sice pořád otéká, ale není to nic vážného.“

Prý máte znovu problémy s třísly, se kterými jste už byl na operaci. Jde se jich vůbec zbavit?

„Dá se jim předejít různými cviky a posílením svalů, které tříslům pomáhají. U mě to bylo tím, že jsem tu nebyl v přípravě a hrál jsem hned první zápas. Pak byl hned pohár v úterý, takže jsem se nestihl zregenerovat. Ale teď už je to bez problémů a musím zaklepat, ať to do konce sezony vydrží. „

Jak jste viděl inkasované góly, které vás připravily o výhru?

„První byl z nákopu, vzadu jsme prohráli souboj a soupeř z toho skóroval. Druhý byl také po velké chybě. Nevím, kdo tam u toho byl (Antonín Vaníček), ale takovou chybu jsme udělali už proti Baníku. Místo toho, abychom míč odkopli do autu, tak jsme si dávali přednost. Musíme se z toho poučit. Když nebudeme dostávat takové góly, budeme dělat body.“

Tabulka se hodně vyrovnává. Cítíte, že bude situace čím dál napínavější a mohou pomoct i vaše zkušenosti?

„Bude to pořád napínavější, ale pořád zbývá dost zápasů, abychom s tím něco udělali. Dnes se to nepodařilo, i když zbýval kousek. Musíme se soustředit na chyby, ty nás sráží.“