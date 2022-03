Mladí slávisté na severu mrznou. Alijagiče s Višinským drtí konkurence

Slavia je poslala na sever pro herní zkušenosti. Denisové Alijagič s Višinským však zatím v Liberci, kam jejich mateřský klub dnes zamíří, jen paběrkují. Při zápasech mrznou pod dekou – a někdy ani to ne, usedají na tribunu.

Mají talent, o tom žádná. Jenže ve Slovanu je drtí na české poměry brutální konkurence. Denis Alijagič a jeho jmenovec Višinský zasáhli během jara jen do dvou utkání. Ve středeční dohrávce 21. kola, v níž Slovan zničil Pardubice 4:1, se nedostali ani na lavičku.

Jak to bude dnes proti domovské Slavii? Alijagič hrát nemůže, je ve Slovanu na hostování, brání mu podivná česká praxe… Dopoledne hrál za béčko ČFL, dvakrát se trefil do sítě Velvar. Višinský bude mít cestu do sestavy tuze hrbolatou – už kvůli středečnímu výkonu konkurentů.

„Proč jsme je tam posílali?“ ozývají se logicky příznivci červenobílých na sociálních sítích.

Malé minutáži se však není moc co divit. Liberec vyšperkoval (navíc uzdravil) za poslední měsíce kádr do dříve nevídané šířky. Do duelu s Východočechy mohl kouč Luboš Kozel poslat z lavičky vskutku zajímavé hráče. Seděl na ní místní talent Michal Fukala, protřelý Miroslav Stoch, nejlepší střelec týmu Ľubomír Tupta, slovenský reprezentant Martin Koscelník, na jaře výborný Imad Rondič a po zranění se vracející útočník Júsuf Hilál.

„Je pravda, že v ofenzivní fázi máme hodně velkou zastupitelnost,“ pochvaluje si Kozel.

To se právě týká osmnáctiletých Aligajiče s Višinským. Před prvním z nich, hrotovým útočníkem, je aktuálně střelec dvou gólů s Pardubicemi Michael Rabušic, Bahrajnec Júsuf, na pozici číslo 9 může naskočit také Rondič, jenž jako střídající zahrál ve středu velmi dobře.

Višinský má v záloze ještě více nadupanou společnost. Jeho místo je variabilní, na křídle či ve středu, ale všude tam je Slovan momentálně silný. Christian Frýdek, Jan Matoušek, Filip Havelka, matadoři Theo Gebre Selassie s Janem Mikulou (ano, ti v novém systému „brousí lajnu“), k nim už zmiňovaní Stoch, Tupta, Koscelník, Fukala.

„Pereme se, abychom se vůbec dostali do nominace,“ upozornil Rabušic. „Za konkurenci jsme rádi. Musí být, aby se hráči posouvali dál. Na druhou stranu není jednoduché vysvětlovat některým, proč nehrají – a k tomu tam jsou ještě další, kteří se třeba ani na tu lavičku nedostanou,“ přihodil Kozel.

To už zelenáči ze Slavie poznali…

„Jde o to být hladový a neurážet se,“ poradil jim mazák Rabušic.