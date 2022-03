Co ukázala Sparta: Král asistentů, Vrbovy tahy i pardubický cedník

Že by jaro ještě přineslo zápletku? Sparta zareagovala na slávistickou prohru pod Ještědem výhrou proti Pardubicím a stáhla městského rivala na rozdíl šesti bodů. Na výsledku 3:1 se výrazně podepsal největší talent Pražanů. Adam Hložek si v mini souboji s Brazilcem Caduem připsal 11. asistenci ve FORTUNA:LIZE a dál vládne všem nahrávačům. Co dalšího nedělní zápas nabídl?

Souboj asistentů pro Hložka Preview před utkání, promovala na souboj dvou vrchních nahrávačů FORTUNA:LIGY. Na jedné straně lídr tabulky Adam Hložek s 10 asistencemi a proti němu druhý Cadu, který má o dvě méně. Minisouboj na Letné nakonec ovládl sparťanský talent, který sice na úvod zápasu spálil obří šanci, ale poté ukázal, že hru umí i tvořit. První velkou příležitost vymyslel pro Tomáše Čvančaru, ale zimní posila pálila jen do brankáře Jakuba Markoviče. V druhém poločas už ale Hložkovi přistálo další áčko – na levé straně si pohrál s dvěma bránícími soupeři a pravačkou poslal nadýchaný centr na hlavu Ladislava Krejčího II, jenž se nemýlil. Drobný Brazilec mohl kontrovat – uvolnil se na pravé straně, šikovně našel Černého, ale 37letého matadora v obří tutovce skvěle vychytal brankář Milan Heča. Tabulka asistentů F:L 11 Hložek 8 Cadu 7 Fleišman, Masopust 6 Sýkora, Mihálik, Pešek, Chvátal, Vlkanova, Stanciu, Ewerton, Fortelný a Bah Adam Hložek proti Markovičovi neuspěl • Foto Michal Beránek (Sport)

Vrbovo oživení Dočkalem Když pardubický Pavel Černý hodnotil vývoj zápasu, nezapomněl zmínit nástup Bořka Dočkala do hry. Právě on byl u toho, když Sparta dovedla utkání do vítězného konce. „Hodně jim jeho příchod pomohl. Zklidnil hru a ukázal, že proti takovým soupeřům může Spartě ještě hodně pomoct,“ glosoval Černý přínos domácího záložníka. Pavel Vrba si nad hráči, kteří oživili zápas zhruba po hodině hry, jen mnul ruce. „Připadalo mi, že první poločas probíhal až příliš hekticky. Zbytečně jsme spěchali. Proto jsme tam chtěli dostat zkušeného hráče, který hru dokáže uklidnit, což Bořek je. Dařilo se mu tým dostávat do výhodných situací.“ Vidět byl i slovenský záložník Lukáš Haraslín, po jehož centru se prosadil Martin Minčev a následně si oba role prohodili. „Haraslín při prvním gólu ukázal, proč šel do hry, v křídelním prostoru to vyřešil fantasticky,“ dodal Vrba. Vrba po Pardubicích: Mohlo to skončit 7:3. Dočkal pomohl, hru uklidnil

Čvančara, muž dvou tváří Po ospalejším vstupu do jara (a nového angažmá) zažehl motory. Tomáš Čvančara se trefil čtyřikrát během čtyř zápasů a zdálo se, že nabírá tu správnou fazonu. V nedělním duelu si ovšem řetěz opět shodil. Pardubicím mohl dát bez větších problémů klidně čtyři góly, ve stoprocentních šancích ovšem opakovaně selhal. Ani herně to z jeho strany nebylo optimální, příliš často opouštěl svůj post na hrotu a snažil se zapojovat do kombinací po stranách hřiště. Pak logicky chyběl v nábězích do šestnáctky. Pavla Vrbu a jeho kolegy čeká ještě dost práce, aby z mladého útočníka vymačkali maximum. V Čvančarovi dřímá velký potenciál, zatím jím ale dost mrhá. „Měl se víc tlačit do hrotu. I šance, do kterých se dostal, pramenily z toho, že byl nahoře ve správném postavení. Nechceme ho moc mít v mezihře, spíš aby byl na hrotu. Musí si uvědomit, proč tu je, a co mu nejvíc vyhovuje,“ uvedl Vrba. Sparta - Pardubice: Čvančara dostal míč do volného prostoru, chyběla mu prudší střela

Bránění standardek, díl XY Je to už takový evergreen. Jakmile přijde defenzivní standardní situace, Sparta má problémy. Platilo to ve dvou soubojích s Jabloncem i naposledy s Pardubicemi. Jediné brance Východočechů, o kterou se postaral střídající Pavel Černý, totiž předcházel rohový kop. Pro Pražany jediné štěstí, že to bylo už za prakticky rozhodnutého stavu… „Měli jsme to dohrát ve větším klidu. Zase jsme inkasovali ze standardní situace, které bráníme katastrofálně. Opět jsme si nesplnili povinnosti, pykáme za to. Je to špatně, musíme s tím asi dělat něco víc,“ neskrýval zlost Vrba. Sparta - Pardubice: Černý perfektně z otočky dorazil do sítě a snížil na 1:3!