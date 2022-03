Šilhavého vabank. S důvěrou, ale… V zákulisí se spřádají plány

Pět klíčových obránců. Tři polaři, tři útočníci. K tomu bombarďák Schick s otazníkem po nepříjemném zranění. Úspěšná čtvrtfinálová parta z letního EURO je téměř z poloviny rozprášená. Jaroslav Šilhavý odletí do Švédska se značně pocuchanou českou armádou a slabšími kartami. Buď se nadcházející týden podaří senzační úspěch, nebo nastane smutný krach oslabené squadry. Ačkoli vedení na Strahově vyjadřuje trenérskému štábu důvěru, dá se předpokládat, že v baráži se hraje i o jeho pokračování.

Je to podobné, jako když vám v pokeru přijde na ruku dvojka a trojka. Přitom byste potřebovali ideálně dvě esa. Jaroslav Šilhavý musí hrát s tím, co má. Do vyprodané Friends Areny v Solně půjde hájit české barvy jedenáctka, která spolu stihne možná dva pořádné tréninky. Nutno říct, že i s dvojkou a trojkou v kartách, stejně jako v oslabeném složení na hřišti, se nakonec dá uspět. Když bude mít potřebnou dávku štěstí…

Trenér Šilhavý si zakládá na poctivé defenzivě, perfektní organizaci hry. S Kalasem a Čelůstkou mu to na EURO bravurně klaplo a s týmem došel až mezi osm nejlepších. Jenže pět obránců, které točil v základní sestavě na evropském pódiu, mu z kádru pro baráž vypadlo. Teď musí hledat znovu, během bleskové chvíle vymyslet a složit komplet novou obranu.

Nejde jen o zadní řady – stále nikdo netuší, v jakém stavu (a zda vůbec) přijede do Prahy po zranění lýtka Patrik Schick. Pětigólový střelec EURO naskočil v bundeslize naposledy 18. února a ještě nemá od lékařů v Leverkusenu zelenou. Chybí Coufal, Kadeřábek, Čelůstka, Bořil, Darida a další jména. Všechno důležití, zkušení plejeři v kabině i na hřišti. „Je nás jako do mariáše,“ napsal výstižně český kouč jednomu z hráčů, když sondoval jeho stav před švédskou baráží.

Dle posledních vyjádření odpovědných lidí ze Strahova se Šilhavý těší maximální podpoře. Aby ne, pokud by trenéra vedení hodilo přes palubu nyní, asi by potřebovalo studený obklad na hlavu. Rozložit si tým zevnitř ještě před výkopem nikdo nechce a nepotřebuje.

V zákulisí se i tak spřádají plány, co nastane po Šilhavého éře. Každý vidí, v jakém stavu tým aktuálně je a jak těžké bude přivézt ze Švédska postupový výsledek. Nikdo to neřekne naplno, ale případný neúspěch pravděpodobně znamená přepřahávání na trenérském křesle. Nově stvořená sportovní rada s Vladimírem Šmicrem v čele může krátce po svém ustanovení řešit šéfa národní lavičky, už dokonce padají první jména.

Ale o nich třeba příště. Nebo taky ne, protože nebudou třeba. Šilhavý už několikrát ukázal, že svůj tým na důležité zápasy dokáže nachystat a hráče vybláznit, aby za něj dřeli do morku kostí. Čeká ho zápas vabank, kde mu jen výhra zajistí pokračování na prestižní trenérské židli.

Zdecimovaný celek není radno podceňovat. Stačí si vzpomenout na nadšené slovenské hokejisty na olympiádě v Číně, kde porazili USA i Švédsko a dokráčeli až k senzačnímu bronzu. Nebo také na to, jak Holeš skolil v Budapešti Nizozemce a poslal národní tým mezi nejlepší osmičku v Evropě…