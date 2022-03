Kuchta v Rusku: plán cesty na baráž, agent popsal, jak řešil setrvání

Figuruje mezi čtyřmi útočníky (nebo ofenzivními hráči), které si vybral do českého týmu Jaroslav Šilhavý pro baráž ve Švédsku (čtvrtek 24. března). Jan Kuchta (25) se ale potřebuje dostat z Ruska, kde od ledna obléká dres Lokomotivu Moskva. V době invaze Putinových vojsk na Ukrajinu a ve chvíli, kdy ze země nelétají letadla do Česka ani jiných evropských zemí, se má hlásit v Praze. Jaká je situace fotbalistů v zemi, kterou většina civilizovaného světa odsoudila za rozpoutání válečného konfliktu?

Při stále nejisté situaci ohledně Patrika Schicka je klidně možné, že se z Kuchty stane klíčový forvard, co půjde do utkání ve Švédsku od začátku. Po sportovní stránce je nachystaný, těžko si ale domýšlet, co se honí hráči v mysli, když v Moskvě poslouchá zprávy o ruském napadení Ukrajiny.

Rusko je pod masivním tlakem států západního bloku, fotbalová liga ale normálně běží. Cizinci, kteří hrají místní Premier ligu, dostali možnost zemi kvůli válečnému konfliktu opustit a dočasně přerušit své kontrakty. Kuchta, stejně jako drtivá většina dalších fotbalistů, co mají v klubech dlouhodobé smlouvy, takové rozhodnutí neudělal. Zůstal, naposledy odehrál 12. března celé derby proti CSKA, v němž jeho Lokomotiv padl 1:2.

„Co FIFA udělala, to je úplný nesmysl. Dala hráčům tři dny na to, aby se rozhodli, co udělají. Ale kdo může něco udělat za tři dny? Většina hráčů tam má dlouhodobé kontrakty. Jediná výhoda to byla pro ty, co jim končí smlouvy v červnu. Ale co vím, tak všichni ostatní zůstali,“ řekl Sportu hráčův agent Milan Martinovič.

Aktuálně se řeší Kuchtova cesta do Prahy za národním týmem, který se sejde v pondělí v Praze. Letecká linka s Moskvou je v Česku zavřená, stejně jako do dalších evropských zemí.

„Máme pro Honzu spojení, poletí přes Bělehrad a Vídeň, má tam dva přestupy. Věříme, že se nic nezmění a nebude problém ho sem dostat. Chce za každou cenu reprezentovat, z jeho strany absolutně nebyl problém,“ řekl na úterní nominační tiskové konferenci manažer národního týmu Libor Sionko.

Kuchta se podle informací Sportu skutečně na sraz do Česka chystá, ruský klub, kam přestoupil teprve v lednu, mu s odjezdem na reprezentaci nedělal problémy. „Zatím to není moc komplikované, už je to zařízené, máme letenku, všechno,“ potvrdil Martinovič. „V pátek letí s týmem do Grozného, kde hrají v sobotu. Večer se vrací zpátky do Moskvy, v neděli míří na sraz. Z Moskvy se létá ještě do Turecka, na Istanbul. On se do Prahy dostane. Nejde jen o něj, jsou tam i ostatní hráči, co míří na nároďák.“

Kuchta poté, vypukl konflikt na Ukrajině, se svým okolím zvažoval, zda v Rusku setrvat. „Co se týká sportovní stránky, zatím je vše v pořádku. Zatím se v Moskvě žije normálně, uvidíme, zda se to nějak uklidní. Máme čas do července, pak budeme jednat podle situace,“ dodal Martinovič.

Kuchta podepsal podelsal v Lokomotivu na začátku roku smlouvu na 4,5 roku. V tu chvíli netušil, že na Ukrajině, v blízkosti českých hranic, se kvůli ruské invazi rozpoutá ničivá válka. Návrat do Česka ale momentálně zavrhl. „Jediná varianta byla možnost se vrátit zpátky do Slavie,“ přiznal Kuchtův agent.

Pokud proběhne vše podle naplánovaného scénáře, český reprezentant se v pondělí ohlásí trenérovi Šilhavému a v úterý odpoledne už s týmem odletí do Švédska, kde se Češi pokusí vyhrát a přiblížit se k postupu na prosincový světový šampionát do Kataru. V reprezentaci Kuchta debutoval na podzim v říjnu proti Walesu (2:2), zatím má na kontě čtyři starty.