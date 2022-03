Jsme mladí, silní a rychlí, jeli jsme nadoraz, radoval se Svoboda

Ve 27. minutě jste vedli 3:0. Co se dělo?

„Věděli jsme, že Baník má silné začátky, že do nás budou chtít šlapat. Proto bylo důležité odolat. Podařilo se gól vstřelit nám, byli jsme v euforii. Obrovská spokojenost, že nám to tam napadalo. Takovou situaci neznáme, že bychom tak rychle vedli a ještě o tolik. Důležité bylo hrát furt stejně.“

Ze tří střel na bránu jste třikrát skórovali, navíc to nebyla náhodná zakončení...

„Klobouk dolů před všemi, s jak chladnou hlavou a klidem to řešili. Nechytatelné střely.“

Jak se vám hraje s Durosinmim?

„Perfektně. Je to silný, suprový hráč. Vyhrává hlavy, udrží balon, díky tomu pak my ostatní nabíráme sebevědomí. Papa (Michal Papadopulos) je to samé, vyjde to nastejno. Taktika byla taková, že budeme s Rafim presovat. Jsme mladí, měli jsme se vymáčknout nadoraz a střídat.“

A z vás je nově podhrot, který branky připravuje...

(úsměv) „V naší situaci je jedno, kdo góly dává. Důležité jsou body. Co se týče mě, v útočné fázi jsme hráli na dva, tam jsem byl hroťák. Ale jinak jsem v defenzivě chodil dozadu s Dominikem Janoškem a zapojoval se do bránění.“

Po výhře v Edenu jste znovu šokovali ligu, čím to?

„Nebral bych to jako šok. Většinou prohráváme o gól, rozhodují smolné situace, inkasovali jsme góly měsíce. Teď se nám to konečně podařilo uhrát. Ale je jedno, jestli je to Slavia nebo Baník.“

Komplikací bylo brzké střídání výborného stopera Kobouriho, že?

„Davit je skvělý hráč, Almásiho pohlídal. Bohužel se zranil, zdravotní problémy se svalem měl už dříve. Ale Sufi Dramé hrál taky výborně.“

Na patnácté Teplice ztrácíte sedm bodů...

„Jsou tam i další týmy, co mají kolem dvaceti bodů. Pardubice máme v posledním kole základní části, pak zas v nadstavbě. Všechno je otevřené. Ale musíme body potvrdit hned proti Bohemce.“