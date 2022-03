Vzpoura nováčka. Elitní skupina? Co bychom tam dělali, děsí se Koubek

Zatímco Pardubice se ve druhé sezoně ve FORTUNA:LIZE obávají zrádné baráže ve skupině o záchranu, „votroci“ mají daleko jiné starosti. V tabulce jim momentálně patří šesté místo, které drželi mezi 12. a 18. kolem, než narazili se Spartou.

Už za pár týdnů by to znamenalo účast ve skupině o titul – a tím pádem by si Hradečtí na konec sezony nadělili zápasy s Plzní, Slavií či Spartou.

„Naším cílem byla prostřední skupina. Pokud bychom se udrželi ve skupině o titul, to už by bylo něco extra navíc. Pro klub fantastický počin, ale… Je otázka, jestli je to pro nás vlastně vůbec výhra. Řeknu to narovinu – je hezké hrát se Spartou a spol., ale také můžete končit ligu se čtyřmi porážkami. Takže o tom takto v nadsázce přemýšlíme,“ byl upřímný záložník Jakub Rada, který devátým ligovým gólem v sezoně pomohl k důležitým třem bodům.

SESTŘIH: Teplice - Hradec Králové 1:2. Votrokům se povedl obrat, rozhodla hlavička Krále

V podobném duchu mluvil i trenér Miroslav Koubek. „Co bychom tam dělali? Ztrácíme pomalu 15 bodů, skončili bychom šestí a nic bychom z toho neměli,“ děsil se.

„Na jednu stranu je to hezké, ale myslím si, že naší kvalitě spíš odpovídá prostřední skupina. Na druhou stranu je to opravdu nečekané. Hrajeme kolektivně, máme zajímavé hráče, ale jsem realista,“ pravil trenér Východočechů.

Při dodatečném připomenutí, že navíc jako vítěz prostřední skupiny by si Hradec mohl přijít na odměnu milion korun, se jen usmál. „No, tak to vidíte!“ ožil nejstarší ligový kouč při zmínce prémie od Ligové asociace.