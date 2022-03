Provod je zpátky: Jsem šťastný. Škoda odvolané penalty, určitě bych dal gól

Po téměř roce jste nastoupil do ostrého utkání. Jaký to byl pocit?

„Skvělý. Trvalo to dlouho, asi déle, než bych čekal, ale cítil jsem se dobře. Jsem rád, že to mám za sebou, protože první zápas je vždycky spojený s velkým očekáváním. Vyhráli jsme, máme tři body, jsem šťastný.“

Jste rád i za symboliku? Vrátil jste se zrovna proti Českým Budějovicím, kde jste si prvně přivoněl k velkému fotbalu.

„Ano, bavil jsem se o tom i s klukama. V Budějovicích jsem hrál, ale já se soustředil hlavně na nás. Chtěl jsem, aby to za něco stálo.“

U vašeho comebacku byl i David Hovorka. Prošel si stejným zraněním, navíc je to váš velký kamarád.

„Během doby léčení mně extrémně pomohl. On měl takové zranění třikrát v kariéře, je neuvěřitelné, že se pokaždé dovedl vrátit na takovou úroveň. Klobouk dolů před ním. Sám nevím, jestli bych byl něčeho podobného schopný, protože už vím, co návrat obnáší. Je skvělé, že spolu zase můžeme hrát. Mám z toho velkou radost.“

Slavia - České Budějovice: Plavšičovu ránu vyrazil Vorel jen k Lingrovi, ten dorazil, 1:0

Z čistě zdravotního pohledu proběhl návrat bez problémů?

„Limity nějaké mám, vždycky to může být lepší. Špatné to nebylo, fyzicky jsem se cítil o něco lépe, než jsem očekával. S trenéry jsme byli domluvení, že si řeknu o střídání, protože bylo evidentní, že celý zápas nezvládnu. Těší mě i podpora od realizačního týmu, během rekonvalescence jsem ji cítil obrovskou.“

Na začátku utkání jste se hrnul k zahrání penalty, která ale nakonec byla odvolaná. To jste si tak věřil?

„Byl jsem na penaltu psaný, Olie (Olayinka) řekl, ať jdu na to. Vzal jsem si míč, věřil jsem, že proměním. Pak bylo dlouhé čekání, zda penalta bude, nebo ne. Nakonec nebyla. Škoda, určitě bych dal gól.“

V závěru jste dohrávali bez vyloučeného Maksyma Talovierova, utkání jste přesto zvládli. Jde o hodně důležité body, že?

„Extrémně cenné. Dotáhli jsme se na Plzeň. Nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Když jsme šli do deseti, soupeř nás přehrával. Kluci to výborně odskákali a bereme tři body.“