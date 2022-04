Sejk slíbil gól a rozhodl. Proto byl v sestavě, usmál se kouč Jarošík

V reprezentační pauze měl povinnosti v národním mužstvu do jedenadvaceti let. Na Teplice, kde hostuje z pražské Sparty však nezapomněl. Václav Sejk poslal trenérovi Jiřímu Jarošíkovi slib, že v Liberci dá gól.

„Proto byl v sestavě,“ usmál se kouč.

Měl dobrou náladu, což nebylo nic nepochopitelného. Tepličtí totiž souboj na stadionu Slovanu zvládli. Výhru 1:0 vystřelil právě Sejk, jenž se trefil v 67. minutě. Těsně před bránou usměrnil do sítě nastřelení spoluhráče Filipa Žáka.

„Byl to veliký boj ve středu pole. Jsou to strašně důležité body pro nás,“ ulevil si Jarošík. „Zbytečná porážka. Rozhodla efektivita, nemyslím si, že by hosté byli lepší,“ reagoval domácí trenér Luboš Kozel.

Klíčovým momentem se stal vedle Sejkova zásahu ještě zákrok matadora Tomáše Grigara, exreprezentanta v teplické bráně. V 54. minutě na něj šel sám Lubomír Tupta, ale gólman bleskově vyběhl a míč zastavil. „Byla to možná klíčová chvíle,“ přikývl domácí záložník Christian Frýdek.

Liberec - Teplice: Tupta vyplaval sám, hosty zachránil výtečným zákrokem Grigar!

Je to tak, za pár minut už přišly Sejkovy momenty. Mladík se totiž nepředvedl jen rozhodující brankou. Krátce po ní ukázal, že má i jinou než střeleckou tvář. Urostlý jinoch pod hlavní tribunou vlétl drsně do domácího tahouna Thea Gebre Selassieho. Sudí Zbyněk Proske mu ukázal žlutou kartu, ale Sejk moc dobře věděl, že se mohl rozhodnout jinak, poslat forvarda ze hřiště.

„Měl jsem obavy,“ připustil. „Myslím, že to bylo na žlutou,“ glosoval Jarošík. „Je to furt mladý kluk plný emocí. Navíc byl zákrok u laviček, křičeli jsme na něj, ať tam jde naplno. Dal gól, byl v napětí, šel tam na dlouhou nohu. Nevím, jak moc soupeře trefil. Ale Gebre je zkušený, možná to i trochu přihrál,“ rozkládal trenér.

Liberec - Teplice: Sejkův tvrdý šlapák na Gebre Selassieho

No, to je trochu přehnané, šlo o opravdu drsný zákrok. I v tu chvíli bylo znát, jak mají Tepličtí velkou touhu uspět. Byli velmi motivovaní, plní energie. Možná i proto, že během pauzy dokázali zapomenout na fotbal a sestupové starosti, které je provázejí prakticky celou sezonu. Realizační tým jim nachystal menší teambulding, zahráli si badminton, ping-pong. Prostě vysadili psychicky i fyzicky.

„Nevím, na kolik to mělo vliv. Měli jsme některé kluky na repre, jeden rodil, dalšímu jsem dal volno, protože už dlouho neviděl manželku. Všichni dobíjejí baterky, my jsme na to šli trochu jinak,“ vykládal Jarošík. „Teď budeme chytří a budeme to dělat furt. Ale kdybychom prohráli, tak si řekneme, že jsme měli radši běhat,“ usmál.

Boj o záchranu přes úspěch jeho mužstvu zdaleka nekončí. Tabulka je v dolních patrech našlapaná, navíc za týden přijede na Stínadla Sparta.

SESTŘIH: Liberec - Teplice 0:1. Hosté utekli z barážových pozic díky Sejkovi

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 67. Sejk Sestavy Domácí: Knobloch – Koscelník, Gebre Selassie, Mikula (C), Mészáros – Havelka (71. Faško), Tiéhi – Ghali (63. Júsuf Hilál), Ch. Frýdek (71. Alijagić), Tupta (81. Rabušic) – Rondić (81. Višinský). Hosté: Grigar (C) – Vondrášek (57. Knapík), Mohamed Tijani, Kučera – Hyčka, Jukl (84. Vobecký), L. Mareček, D. Boljevič (71. Prošek) – Žitný (71. Kodad) – Žák, Sejk (84. Ledecký). Náhradníci Domácí: Vliegen, Faško, Michal, Alijagić, Júsuf Hilál, Rabušic, Višinský Hosté: Mucha, Kodad, Mareš, Ledecký, Knapík, Prošek, Vobecký Karty Domácí: Tiéhi Hosté: L. Mareček, Hyčka, Vondrášek, Sejk Rozhodčí Proske – Kubr, Dresler; VAR: Štěrba, AVAR: Kotík Stadion Stadion U Nisy, Liberec