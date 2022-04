Liga očima fanoušků: Spor o sudího na Letné. Slávisté dumají, jak na beton

ONDŘEJ KREML. 39 let, vědecký pracovník

Otázka, jak překonat úporně bránící soupeře, by však měla být v klubu hlavním tématem, a nemá jednoduchou odpověď. Pokud Slavii náhodou tentokrát titul uteče (a při osmi zbývajících zápasech už náhoda opravdu může být rozhodujícím faktorem), budou ji v létě čekat před základní skupinou tři předkola Konferenční ligy bez jakékoli šance na reparát. A soupeři tam proti ní také jistě nebudou hrát otevřený fotbal…

Po remíze v Plzni zůstává Slavia tři kola před koncem základní části ligy stále o bod na druhém místě a je skoro jisté, že o titul se bude bojovat až do úplného závěru. Sešívaným se jaro komplikuje, protože nestřílí branky dobře bránícím soupeřům, nedostávají se do dostatečného počtu velkých šancí. Nevidím ale vinu na straně „Jirky“ Sora, který ukazuje záblesky evropské kvality i proti betonujícím obranám. Dělat téma z toho, že v lize za tři zápasy v základní sestavě a dva starty z lavičky nedal branku, mi přijde poněkud úsměvné.

SPARTA: Králi Hložek a Klíma, ale ten s píšťalkou!

Dnes to bude radostnější hodnocení. Nesrazila nás ani vedoucí branka Baníku, která padá na vrub Höjera. Trestuhodně propadl při hlídání Svozila a i přes o něco lepší výkon ve druhém poločase byl naším nejslabším hráčem. Hancko tak nemohl podpořit útok a musel se věnovat výhradně obranným činnostem. Od začátku však bylo cítit, že výsledek obrátíme v náš prospěch. Potěšila snaha o rychlé zakládání protiútoků s jedinou vadou – zakončením. Jinak bychom museli dát minimálně pět branek.

Že Hložek opět zabodoval, není překvapením. Dokonce přidal i parádičku, takže palec nahoru. Soupeř předvedl rovněž kvalitní výkon, o to více překvapilo hodnocení trenéra, že cítil i jiné tlaky než na hřišti. Zda v hlavě či ve spodní části těla, ví jen on sám. Pochvalu zaslouží atmosféra včetně ostravských fandů, pouhých 19 faulů, a relativní klid na lavičkách. Tady by si zejména Plzeň měla vzít vzor. Na závěr je na místě zmínit výkon rozhodčího Klímy, který směle označím za vynikající.

Miloš Kolář. 70 let, fotbalový důchodce