Slavia ať dojde co nejdál, smál se Vrba. Střelce Čvančaru chtěl podržet

První poločas se na podmáčeném terénu hráčům moc nedařilo, kupili nepřesnosti. Nezatrnulo vám zpočátku?

„Naopak si myslím, že to bylo lepší hřiště, než když by bylo hrbolaté a suché. Myslím si, že nám mělo vyhovovat a z mého pohledu jsem v tom viděl spíš výhodu. Nicméně zápas měl dvě roviny – špatný první poločas a dobrý druhý. V tom prvním jsme měli nepřesnosti, trvala nám rozehrávka. Neměli jsme v ofenzivě aktivní hráče. Po změně stran jsme měli daleko víc odražených míčů, pomohla nám druhá branka. Nakonec jsme to zvládli velice dobře.“

Musel jste v kabině zvýšit hlas?

„Tohle všechno jsme si vysvětlovali. Nakonec jsme utkání zlomily brankou po našem signálu. Pak už Teplice už asi ani nevěřily, že by mohly ještě něco uhrát.“

Dva góly vstřelil Tomáš Čvančara, ale právě on spadal mezi nevýrazné hráče z první půle. Neuvažoval jste o tom, že jej vystřídáte?

„Jsem rád, že ve druhém poločase pracoval mnohem lépe. Je otázka, zda by mu stažení v poločase nějak pomohlo. Třeba by to pro nás bylo špatně…“

První trefu mu připravil Adam Hložek. Opět ukázal svoji důležitost pro tým, že?

„O Adamovi už se asi ani nemusíme bavit. Je pro nás klíčový. Umí zápasy sám rozhodovat. Z mého pohledu je to nadstandardní hráč, kterých v lize moc není.“

Vedoucí Plzeň jste stáhli na rozdíl tří bodů. Věříte, že ještě můžete zamíchat kartami?

„Někdo nám nevěří, ale my sami sobě ano.“

SESTŘIH: Teplice - Sparta 0:3. Čtvrtá výhra v řadě, dvakrát pálil Čvančara

Takže se hodláte ještě porvat o titul a potrápit i Slavii?

„Chceme být na dostřel. Víme, že všechna mužstva budou ztrácet. Slavii samozřejmě musím pochválit za její výkon v Rotterdamu. Je to hodně důležité pro český koeficient, z čehož čerpají i ostatní kluby. A také výhoda pro nás v tom ohledu, že tříští síly. Z tohohle pohledu jim přeji, aby došli co nejdál a sem tam v lize ztratili.“ (úsměv)

Sešívané jste vyrovnali v počtu nastřílených branek: máte shodně 62. Může to být velká zbraň v závěru?

„Na jaře celkově máme výraznou produktivitu. Platilo to už loni na jaře. Těší mě, že góly dáváme a daří se nám i držet nuly, což je pro nás hodně povzbudivé, i proto, že nás v nadstavbě čekají samé těžké zápasy.“

Prosazuje se i mladý stoper Martin Vitík. Budete ho chválit?

„Po Baníku jste ho chválili, ale byl u dvou situací, kdy jsme mohli inkasovat. Teď to odehrál ještě lépe než s Baníkem. Pohybově i rychlostně patří k nejlepším stoperům v lize. Pořád sbírá zkušenosti, ale jednou by měl Spartu táhnout. Nebo jí výrazně pomoci ekonomicky.“

Čvančara: Král střelců není priorita, víme, co jí je pro Spartu

Jarošík po Spartě: Deset tisíc lidí? Výkony si musíme říct o to, aby chodili dál

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 47. Čvančara, 58. Vitík, 65. Čvančara Sestavy Domácí: Grigar (C) – Vondrášek, Mohamed Tijani, Kučera – Hyčka, L. Mareček (68. Nsunzu), Knapík, D. Boljevič (50. Kodad) – Trubač, Žák (79. Ledecký), P. Žitný (50. Prošek). Hosté: Holec – Wiesner, Vitík, Hancko, Höjer – Sáček (86. Pavelka), Ladislav Krejčí ml. – Pešek (64. Haraslín), Dočkal (C) (73. Karabec), Hložek (86. Ladislav Krejčí st.) – Čvančara (73. Pulkrab). Náhradníci Domácí: Mucha, Kodad, Mareš, Vobecký, Ledecký, Nsunzu, Prošek Hosté: Nita, Krejčí st., Souček, Haraslín, Pavelka, Karabec, Pulkrab Karty Domácí: Mohamed Tijani Hosté: Höjer Rozhodčí J. Machálek – J. Paták, D. Vodrážka Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 10 063 diváků

Teplice - Sparta: VAR zrušil penaltu proti domácím, Pulkrab v ofsajdu

Teplice - Sparta: Højerův přímák skončil nad břevnem

Teplice - Sparta: Grigar zneškodnil nepříjemnou ránu Pulkraba

Teplice - Sparta: Trubač vyslal solidní dělovku

Teplice - Sparta: Hancko nezakončil ideálně

Teplice - Sparta: To byl ťukes! Čvančara po skvělé kombinaci uklízel za Grigara, 0:3

Teplice - Sparta: Dočkalův centr zatloukl za Grigara Vitík, 0:2

Teplice - Sparta: Čvančara díky Vondráškově teči zaskočil Grigara, 0:1

Teplice - Sparta: Hložek vypustil neskutečný dynamit, Grigar se zaskvěl Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Teplice - Sparta: Mareček nadvakrát nepropálil hostující obránce

Teplice - Sparta: Čvančara prověřil Grigara, jenže pálil z ofsajdu

Teplice - Sparta: Kučera po rohu hlavičkoval nepřesně

Teplice - Sparta: Vondráškovu gólovou hlavičku fantasticky vytáhl Holec