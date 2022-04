Vrba fandí Slavii, střelec na hraně i rostoucí Vitík. Co ukázala Sparta?

Na západní frontě klid následující týdny rozhodně nebude. V Plzni hlásí po sobotě poplach. Na rozdíl tří bodů se jí po výhře 3:0 v Teplicích přiblížila Sparta. Dvě kola před vypuknutím finále FORTUNA:LIGY dali svěřenci Pavla Vrby tabulce zajímavou zápletku. „Chceme být na dostřel, protože všechna mužstva budou ztrácet,“ cítí kouč Pražanů. Co dalšího duel na Stínadlech nabídl?

Nejprve zmar, potom gólová erupce Kdo sledoval už první poločas sobotního duelu na Stínadlech, jen těžko by v pauze věřil, že Sparta může nakonec vyhrát komfortně 3:0. Letenští totiž první dějství zápasu hrubě nezvládli. Jejich výkon nesnesl prakticky žádné parametry, bylo to dost možná jedno z nejhorších představení za poslední roky. Bez pohybu, bez agresivity, bez kvality. Ve hře favorita chybělo prakticky úplně všechno. Po změně stran ale rudé uklidnil rychlý gól Tomáše Čvančary. Adam Hložek a spol. se dostali do tempa a nabídli úplně jiné představení. „Bylo to utkání dvou poločasů. V tom prvním jsme byli nepřesní, zdlouhavě jsme rozehrávali. V tom druhém jsme měli lepší pohyb, dobře jsme pracovali s prostorem. Navíc nám pomohl první gól. Soupeř pak byl odvážnější, nám se otevíralo víc prostoru, sbírali jsme odražené míče,“ hodnotil trenér Pavel Vrba. Teplice - Sparta: Vondráškovu gólovou hlavičku fantasticky vytáhl Holec

Vitíkova vláda na obou koncích hřiště Od momentu, kdy v průběhu jara skočil po delší době do základní sestavy, odevzdává jeden výborný výkon za druhým. Mladý stoper Martin Vitík vládne v defenzivních i vzdušných soubojích, teď navíc začíná střílet i góly. V Mladé Boleslavi oslavil premiérovou ligovou trefu, v sobotu večer se v Teplicích trefil znovu. Dvě branky tak vměstnal do pouhých tří zápasů. „Po Baníku jste ho chválili, ale byl u dvou situací, kdy jsme mohli inkasovat. Teď to odehrál ještě lépe než s Baníkem. Pohybově i rychlostně patří k nejlepším stoperům v lize. Pořád sbírá zkušenosti, ale jednou by měl Spartu táhnout. Nebo jí výrazně pomoci ekonomicky,“ usmál se Vrba. Teplice - Sparta: Dočkalův centr zatloukl za Grigara Vitík, 0:2

Střelci, Čvančara se hlásí Ačkoliv Sparta v zimním přestupovém okně přivedla jedinou posilu, byla to trefa do středu terče. Tomáš Čvančara se v rudém trikotu kvapně aklimatizoval a ukazuje svůj potenciál. Přitom se člověk kolikrát nemůže ubránit dojmu, že je prostě a jednoduše na vystřídání. Nevyhraje souboj, zahodí obří tutovku, tu a tam vypadne ze hry… Je dost možné, že jiný trenér by reprezentačního útočníka do 21 let na Stínadlech stáhl už v poločase. Nestalo se. Mladý forvard Pavlu Vrbovi ukázal, že to nebyl přešlap. Dvěma góly tým uklidnil a desátou ligovou trefou v sezoně se přihlásil do boje o krále střelců. „Jsem rád, že ve druhém poločase pracoval mnohem lépe. Je otázka, zda by mu stažení v poločase nějak pomohlo. Třeba by to pro nás bylo špatně…,“ uznal Vrba myšlenky na předčasné střídání autora dvou branek, což si naštěstí pro Spartu nakonec rozmyslel. Teplice - Sparta: Čvančara díky Vondráškově teči zaskočil Grigara, 0:1

Fanoušci přišli, výhra už ne Nakonec zůstalo jen u snění. Trenér Jiří Jarošík snil o tom, jak doma na Stínadlech přemůže milovanou Spartu, ale k tomu, aby „skláři“ přetavili dění na hřišti ke třem bodům, potřebovali daleko víc než jen vysněnou návštěvu. „Když hlasatel oznámil počet diváků, sám jsem se divil, že to fakt je přes deset tisíc,“ usmíval se Jarošík. Při hodnocení výkonu mu už ale do smíchu moc nebylo. Severočeši dokázali Spartu pozlobit, ale ne porazit. Především v prvním poločase živili plamínek naděje. Rudí se hledali. Na podmáčeném hřišti je vůbec neposlouchal balon. Nebýt skvělého zákroku Dominika Holce proti Vondráškově hlavičce, bůhvíjakým směrem by se duel odvíjel. „Zlomil nás inkasovaný gól, byli jsme z toho chvíli vykolejení,“ smutnil Jarošík. „Sparta prokázala obrovskou kvalitu, ve druhém poločase byla lepší. Momentálně se moc nemůžeme poměřovat s českou špičkou. Spíš se musíme soustředit na zápasy se soupeři kolem nás.“ Teplice - Sparta: To byl ťukes! Čvančara po skvělé kombinaci uklízel za Grigara, 0:3