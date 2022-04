Dusno v Baníku: Svozil je vážně zraněný, řeší se budoucnost trenérů

Jaroslav Svozil si po hodině utkání s Hradcem Králové poranil koleno – a vůbec to nevypadalo dobře. Okamžitě mával na lavičku, že je zle, odnášeli ho na nosítkách, tvář si zakrýval dlaněmi.

„Nechci předbíhat a malovat čerty na zeď. Počkáme na vyšetření, až splaskne otok. Nerad bych něco přivolával,“ uvedl kouč Ondřej Smetana na pozápasové tiskové konferenci. „Snad Jardovi dopadne dobře magnetická rezonance,“ přidal se záložník Filip Kaloč.

Už je jasno: bohužel jde o přetržený přední zkřížený vaz v koleni. Aktuálně se řeší co nejrychlejší operace, aby mohl obránce začít s rekonvalescencí a být připraven třeba už na zimní přípravu.

„Já myslel hned, že je to ofsajd, ale tím, že ho hned nemávl, jsem zrychlil, šli jsme rameno na rameno, a když jsem došlápl, ucítil jsem křupnutí. Prý se mi noha vytočila dovnitř,“ popsal Svozil pro klubové stránky nepříjemné zranění. „Nic s tím nenadělám. Vrátím se silnější.“

Pro duel v Plzni se navíc FCB musí obejít i bez vykartovaného Davida Lischky, tudíž to vypadá na dvojici Martin Chlumecký, Ladislav Takács. Jakub Pokorný dobírá antibiotika.

Chlumecký zvládl solidně už v neděli půlhodinový záskok za Svozila, uhlídal urostlého Daniela Vašulína. Takács má za sebou premiérových šedesát minut za třetiligové béčko.

Na hostování v Pardubicích má Baník Karla Pojezného, v druholigovém Vyškově zase Jaroslava Harušťáka. Ondřeji Kukučkovi po sezoně končí na Bazalech smlouva.

Vážné zranění však není jediná novinka v Ostravě. Podle informací iSportu se v pondělí projednává budoucnost realizačního týmu, se kterým oprávněně naštvaný majitel Václav Brabec není spokojený.

Čekání na výhru se protáhlo již na pět utkání, čtvrté Slovácko uniklo na rozdíl osmi bodů, ale tragické jsou především výkony. Žádné zlepšení, spíš naopak. A světlo na konci tunelu nikde.

„Ondra Smetana má výbornou startovní čáru. Sice teprve začíná, ale zatím se mu daří, takže se budeme všichni modlit, aby to bylo co nejdéle. Trenéra dělají výsledky. Může hrát krásný kombinační fotbal, ale když pak čtyřikrát nebo pětkrát prohrajeme? Tak myšlenky povedou stejně k tomu, že se budeme poohlížet po jiných trenérech. To tak ve fotbalovém prostředí prostě je, byť je mi to líto, protože osobně se s trenéry nerad loučím. Je to tím, že si je vždycky připustím víc k tělu. Možná až jich bude deset nebo dvacet, tak v tomhle ohledu už budu zkušenější. Teď se pořád učím,“ řekl boss Brabec v září 2021.

Přežije Smetana s asistentem Tomášem Galáskem a Janem Baránkem mladším do konce sezony?