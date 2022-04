Slovácko zbrojí na Evropu: dohoda s Havlíkem, zkusí zlákat Kúdelu!

Ve Slovácku formují kádr pro další vstup do pohárové Evropy. „Oldies“ party bude pokračovat. Záložník Milan Petržela dostane dvouletou smlouvu, o rok by si měl prodloužit kariéru Michal Kadlec. To není vše. Na dlouhodobé spolupráci se klub podle informací Sportu dohodl se záložníkem Markem Havlíkem (26). Právě kolem něj se má točit hra v příštích letech. „Dohodnutí jsme, ale ještě to není podepsané,“ potvrdil sportovní manažer Veliče Šumulikoski.