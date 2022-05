Velké jméno do zálohy? Spartu by mohla posílit hvězda Slovácka

Už ve středu se střetnou v třaskavém finále domácího poháru. Sparta se Slováckem by se ale mohly kromě hřiště potkat i na obchodním poli. Přesněji řečeno na tom transferovém. Podle informací redakce iSport.cz by totiž na Letnou mohl v létě zamířit Lukáš Sadílek, který patří mezi hlavní opory mužstva z Uherského Hradiště.

Závěr sezony se jí drolí pod rukama. Sobotní remízou 1:1 s Hradcem Králové se Sparta zřejmě definitivně odstřihla z boje o mistrovský titul, vrcholem tak pro ni bude nepochybně právě finální duel v rámci MOL Cupu.

Možná i proto vedení rudého klubu pracuje na podobě kádru pro příští sezonu. A podle informací iSport.cz by svých řad mohlo lapit opravdu velkou rybu. Záložníka Lukáše Sadílka, stěžejní oporu mužstva trenéra Martina Svědíka.

Hráčův agent Václav Svěrkoš bude začátkem týdne v Praze jednat se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým. Jedním z bodů debaty se stane právě Sadílek, jehož někdejší vynikající útočník Baníku zastupuje.

Sparta by pro nový ročník ráda získala vhodnější typologii do středu hřiště k Ladislavu Krejčímu mladšímu. Tou by mohl být právě Sadílek.

Všestranný středopolař, silný na míči, zároveň i pracovitý a velice mobilní. V pětadvaceti letech patří ke klíčovým postavám Slovácka, tým Martina Svědíka na něm do velké míry stojí.

Redakce iSport.cz dala oběma stranám prostor k vyjádření, Sparta i Svěrkoš ale pro tuhle chvíli s díky odmítli.

Minulý ročník zakončil Sadílek, jenž na konci podzimu prodloužil v klubu smlouvu do léta 2023, s bilancí šesti branek a devíti asistencí. Nyní sice trochu slevil, když má na kontě tři góly a tři nahrávky, přesto si drží vysoký herní standard. Spartě by se bezesporu velice hodil.

Paradoxem je, že loni v létě byl s pražským klubem spojovaný jeho mladší bratr Michal. K dohodě ovšem nedošlo, člen reprezentačního výběru zamířil na hostování do nizozemského Twente.

Paralelně s tím Pražané pracují na příchodu obránce Jaroslava Zeleného z Jablonce, vyjednávají s Olomoucí o Kryštofu Daňkovi, a do mládežnických struktur v létě přivedou i talentovaného obránce Ondřeje Kukučku, jemuž v Baníku po sezoně vyprší smlouva.

A to nemusí být stále všechno…