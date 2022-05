Jarošík po prohře: Byl to rozhodující zápas, ale s baráží nepočítám

Základní část skončili jako dvanáctí. Ve skupině o záchranu však fotbalisté Teplic ze tří pokusů uhráli jediný bod a zřítili se na předposlední místo v tabulce. Baráž s jedním z druholigových soků je aktuální, čtyřbodová ztráta hrozí průšvihem.

„Šance se zmenšila,“ připustil trenér Jiří Jarošík po domácí prohře 0:1 s Jabloncem, který vítězstvím na Stínadlech vyskočil do klidnější sféry.

Trenére, co zápas zlomilo?

„Možná naše první šance, kterou jsme nedali. Jablonec poté skóroval a byl na koni. Nemohli jsme se tam dostat horem ani kombinací po zemi. Byli jsme nervózní, hosté dobře bránili.“

Ztrácíte čtyři body na nebarážové příčky. Je to konec nadějí?

„Věděli jsme, že je to rozhodující zápas ve skupině. Šance se zmenšila, ale já s baráží nepočítám. Pokud bude šance, budeme bojovat. Jedeme do Karviné, tam musíme vyhrát a uvidíme, jaké budou další výsledky.“

Je tým po prohře hodně dole?

„Nevidím to tak. Základní část jsme nakonec po jejím průběhu skončili na skvělém místě. Teď hrajeme o všechno a vypadlo nám šest hráčů. Těžko se to nahrazuje, nemáme tak široký kádr. Někdo hraje na svoje možnosti, někdo má na víc, někdo ne. Fotbalu tam moc nebylo, ale o něm to v této skupině moc není. Je to o prvním gólu. Jablonec ho dal a pak byl lepší.“

Vy osobně se situací užíráte hodně?

„Nechci prohrávat, pro to tady nejsem. Před týdnem to bylo rozdílem třídy, ve Zlíně jsme dostali tři góly do poločasu a nebylo o co hrát. Ani dneska to nebyl ideální výkon. Vidím snahu, ale mezi hráči jsou rozdíly. Někdo je v lepší formě, sebevědomější, víc si věří. Další je na tom jinak.“

Změnil jste složení útoku. Proč nahradil Filipa Žáka David Ledecký?

„Máme tři zápasy za týden, chtěli jsme to rozdělit, kvůli tomu dostal šanci. Útočníci hrají náročně, máme jen tři zdravé. Ve dvou by se to nedalo zvládnout.“

