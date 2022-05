Baha chce velkoklub z Lisabonu. Už běží jednání, píší v Portugalsku

Bah přišel do Slavie v lednu 2021 z dánského Sönderjyske a podepsal smlouvu do 30. června 2025. V sešívaném dresu se postupně vypracoval v jednu z opor, v 68 soutěžních utkáních si připsal sedm branek a 16 asistencí. Pravý obránce nebo záložník si svými výkony vysloužil pozvánku do dánské reprezentace, ve třech zápasech jednou skóroval.

V Benfice by Bah nastupoval pod německým trenérem Rogerem Schmidtem, který nejúspěšnější portugalský klub historie vymění od nové sezony za PSV Eindhoven. Benfica čeká na titul tři roky a letos skončí na třetím místě, s velkou ztrátou na dvojici Porto, Sporting.

Už minulý týden se navíc objevily informace o zájmu Benfiky o dalšího slávistu Petara Musu. Chorvatský útočník v této sezoně hostuje v Boavistě Porto a s 11 góly je nejlepším střelcem týmu. Přestupová částka by se mohla pohybovat kolem sedmi milionů eur (asi 173 milionů korun). O Musu údajně projevily zájem i kluby z Anglie a Francie.