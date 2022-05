SESTŘIH: Boleslav - Olomouc 2:2. Ewerton se vykoupil, paráda za milion!

Olomouc dvakrát vedla zásluhou Ondřeje Zmrzlého a Mojmíra Chytila, ale za domácí pokaždé odpověděl Ewerton, který navíc za stavu 0:1 neproměnil pokutový kop.

„Nechtěli jsme o to dneska přijít, abychom neskončili osmí. Dvojzápas jsme chtěli dotáhnout do vítězného konce. Přistoupili jsme k tomu s veškerou vážností, za přístup hráčů jsem rád,“ řekl na tiskové konferenci trenér domácích Pavel Hoftych.

„Bylo to velmi kvalitní utkání z obou stran. Kvalitou utkání jsme eliminovali řeči, že tyto zápasy nejsou zajímavé a není o co hrát. Nastavení obou týmů bylo velmi vysoké. Oba chtěly na cílovou sedmičku dosáhnout,“ podotkl olomoucký trenér Václav Jílek.

Debut v nejvyšší soutěži si v brance Hanáků odbyl osmnáctiletý Stoppen. „O startu jsem se dozvěděl dva dny před zápasem. Nervozita byla trochu dneska ráno i ze začátku zápasu, ale s každou minutou ubývala a na konci to už bylo v pohodě,“ prohlásil olomoucký odchovanec.

Ve čtvrté minutě ránu domácího záložníka Stránského zpoza vápna zastavilo břevno. Na druhé straně skončila na horní tyči Zmrzlého hlavička.

V 19. minutě se hosté prosadili. Chytil se obtočil kolem bránícího Šimka a našel Zmrzlého, jenž pohotově zakončil. Záložník Sigmy dal čtvrtý gól v ligové sezoně.

Po více než půlhodině hry Matějovského střelu z přímého kopu zastavil rukou Breite a rozhodčí Orel nařídil pokutový kop. K němu se postavil Ewerton, jenže přestřelil.

Před přestávkou už domácí srovnali. Ladra přiťukl míč Ewertonovi. Brazilec si hledal ideální pozici na střelu, kterou nakonec Jemelka nešťastně usměrnil do protipohybu Stoppena. Jedenáctým zásahem v ligovém ročníku se osamostatnil v pozici nejlepšího střelce svého týmu.

Po změně stran Douděra z vápna po teči jednoho z olomouckých hráčů těsně minul. Olomouc potřebovala po základní hrací době zvítězit alespoň o gól, aby dotáhla zápas do prodloužení, ale Jemelka na zadní tyči hlavičkoval nad. Na opačné straně zamířil z úhlu mimo tři tyče Ladra.

V 72. minutě Chytil po otočce na hranici vápna přesnou ranou k tyči vrátil Sigmě vedení. Pět minut před koncem Ewerton parádní nechytatelnou ranou před šestnáctkou do horního růžku srovnal.

„Ukázala se individuální kvalita Ewertona, který to nádherně už poněkolikáté v sezoně trefil. To bude jediná výrazná výtka k týmu, nikdo proti němu nevystoupil. Uklidil to parádně,“ konstatoval Jílek.

Vzápětí střídající Skalák mohl dokonat obrat, jenže Stoppen vyrazil míč na roh. Středočeši doma v lize neporazili Sigmu pošesté za sebou.

„Závěr soutěže se blížil našim představám, i když pořád je tam prostor pro zlepšení. V konečném účtování osmé místo odpovídá nárokům a možnostem našeho současného kádru. Nepřeceňoval bych ho, ani nepodceňoval. Osmá příčka je zasloužená a reálná,“ uvedl Jílek.

Ohlasy trenérů:

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): „Nechtěli jsme o to dneska přijít, abychom neskončili osmí. Dvojzápas jsme chtěli dotáhnout do vítězného konce. Přistoupili jsme k tomu s veškerou vážností, za přístup hráčů jsem rád. Nebyl to plážový fotbal. Musím pochválit oba týmy. Dvojzápas měl z mého pohledu náboj. Jsme rádi, že jsme si mohli protáhnout sezonu, po dnešku navíc v pozitivní náladě, takže super.“

Václav Jílek (trenér Olomouce): „Bylo to velmi kvalitní utkání z obou stran. Kvalitou utkání jsme eliminovali řeči, že tyto zápasy nejsou zajímavé a není o co hrát. Nastavení obou týmů bylo velmi vysoké. Oba chtěly na cílovou sedmičku dosáhnout. Odehráli jsme tady z mého pohledu maximum. Chtěli jsme hrát aktivně, s dobrým vstupem do utkání, to se nám povedlo. Boleslav hlavně díky Markovi Matějovskému byla lepší, hlavně v práci s míčem a finální fázi útoku. Do druhého poločasu jsme malinko změnili rozestavení, vystřídali jsme. Pak jsme získali převahu v kombinaci. Vyneslo nám to kýžený vedoucí gól. Pak se ale ukázala individuální kvalita Ewertona, který to nádherně už poněkolikáté v sezoně trefil. To bude jediná výrazná výtka k týmu, nikdo proti němu nevystoupil. Uklidil to parádně. V součtu byla Boleslav šťastnější, protože v obou zápasech jsme si víceméně dali vlastní gól.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41. Ewerton, 85. Ewerton Hosté: 19. Zmrzlý, 73. Chytil Sestavy Domácí: Šeda – Šimek, Suchý, Karafiát – Douděra (64. Mašek), Matějovský (C) (50. Hlavatý), Stránský (63. Skalák), Dancák (74. Smrž), Pech – Ewerton, Ladra (74. Mil. Škoda). Hosté: Stoppen – Jemelka, Beneš (C), Poulolo (61. Zifčák) – Chvátal, Breite (88. Langer), Sedlák (61. Šíp), Zmrzlý – Růsek (88. Sláma) – Hadaš (46. Slaměna), Chytil. Náhradníci Domácí: Mikulec, Hlavatý, Smrž, Mašek, Skalák, Škoda, Sladký Hosté: Stejskal, Šíp, Zifčák, Slaměna, Sláma, Langer, Bednár Karty Domácí: Mašek Hosté: Breite, Růsek, Zmrzlý, Sláma Rozhodčí Pavel Orel – Lucie Ratajová, Martin Leška Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 1436 diváků

Mladá Boleslav - Olomouc: Matějovský trefil přímákem Breiteho ruku, penalta

