Kotal: Test pro nového trenéra Sparty. Krejčího si Horňák srovná

Jak přistoupit k derby, které už nic nezmění? Pošetřit hráče? Dát šanci začínajícím mladíkům? Obzvlášť v momentě, kdy „rudí“ dva dny poté hrají finále MOL Cupu na Slovácku? Václav Kotal ani jedno neschvaluje. „Slavia i Sparta mají co napravovat. Nedokážu si představit, že by někdo šel do derby s tím, že se šetří,“ říká bývalý kouč Letenských v rozhovoru pro iSport Premium.

Jakmile slyší, že je na programu derby, v němž už o nic nejde, povolují mu koutky. „Je to přece o prestiži. O tom, kdo bude vládcem Prahy,“ směje se předchůdce Pavla Vrby. „Jen žádné šetření,“ přeje si před šlágrem v Edenu 69letý kouč.

Ale vážně – přistoupí podle vás Sparta k souboji se Slavií podobně jako k domácímu duelu se Slováckem, nebo Michal Horňák postaví nejsilnější možnou jedenáctku?

„Když naposledy nastoupila mladá sestava v pohárovém derby, tak podala v Edenu dobrý výkon. Vycházel bych z ní, protože byla úspěšná a Sparta by potřebovala před finále na Slovácku získat trochu sebevědomí. Obzvlášť, když se Slováckem doma prohrála a ve středu jede na jeho hřiště. Je ve složité situaci, takže by mužstvo potřebovalo impuls a to by jakýkoliv bodový zisk proti Slavii rozhodně byl.“

Dá se říct, že triumf v derby víc potřebuje Sparta, protože nálada na Letné je poněkud ponurejší než na druhém břehu Vltavy?

„Je otázka, jak k tomu přistoupí Míša Horňák: jestli to vezme jako přípravu na MOL Cup, nebo uvidí derby jako prestižní zápas, kterým by Sparta mohla nahnat plusové body u veřejnosti. Oba kluby potřebují trochu napravit reputaci před svými fanoušky. Sparta vypadla z boje o titul už dřív, ale také remizovala s Hradcem, padla v Plzni a nyní i doma se Slováckem. Slávisté se sice drželi déle, ale také ho nemají.“

Co kdyby Sparta inkasovala ještě větší direkt před finále?

„Pořád se může vystřídat pět hráčů, čili Michal může začít základní sestavou na pohár a podle vývoje zápasu může podobu týmu v průběhu měnit.