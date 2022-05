Puškáč dal 4 góly, ale cítil se hrozně. Zákaz sledovat vývoj, Opavě fandí

Vysnil jste si takovou narozeninovou oslavu?

„Tohle mě ani nenapadlo. Člověk je vždycky rád za jeden gól, dva jsou už navíc a čtyři, to je fantastické. Dneska se všechno sešlo, jak mělo. Bohužel kluci ze Zlína a Teplice mi dárek nedali.“

Jak jste si užíval, když vás při střídání vyvolával celý stadion?

„Tolikrát jsem svoje jméno ještě neslyšel, fakt něco úžasného. Už jsem ani nevěděl, jak fanouškům děkovat.“

Šli jste do zápasu s tím, že záchrana nemusí vyjít?

„Umíme si to spočítat a věděli jsme, že to není v našich rukách. Ale když jde člověk do zápasu, tak už myslí jen na něj, to byl základ. Kdybychom ho nezvládli, tak není co řešit.“

Věděli jste o výsledcích na ostatních stadionech?

„Zjistil jsem to až, když jsem přišel na lavičku. Záměr byl nerozptylovat kluky na hřišti. Bylo to zakázané sledovat, ale na střídačce se samozřejmě výsledky sledovaly.“

SESTŘIH: Bohemians - Karviná 4:0. Puškáčův koncert, Klokani přesto do baráže Video se připravuje ...

Trenér vás brzy střídal. Nemyslel jste si, že můžete dát gólů ještě víc? A co bude s míčem, který jste si nechal schovat?

„Já už byl úplně vyšťavený. Zápas mi fyzicky nesedl, hrozně jsem se trápil. Fakt jsem nemohl dýchat, ale je to paradox. Jindy se člověk cítí dobře a góly nepřijdou, dnes to bylo naopak a přišly čtyři. Na balón si napíšu hattrick a věnuju ho taťkovi.“

Ale čtvrtý míč už jste nechtěl…

„Já už byl tak v šoku, že mi to vůbec nedošlo. Jeden bude stačit.“

Máte nějak nasledovanou Opavu, vašeho soupeře v baráži?

„Přiznám se, že Opavě fandím, protože jsem tam zažil pěkné časy. Sledoval jsem výsledky, ale ne herní projev. Ale viděl jsem ji na Spartě a tam se mi líbila. Mají to složené ze zkušených a mladých dravých hráčů, určitě bych je nepodceňoval.“

Je Opava ten nejhorší možný soupeř, co byl z druhé ligy na „výběr“?

„I Líšeň a Vlašim jsou nepříjemní soupeři. Ani nechci spekulovat, kdo je nejhorší, protože jsou z druhé ligy. Samozřejmě je musíme brát s respektem, ale pokud chceme být v lize, musíme ukázat, že do ligy patříme.“

Vy jste odchovanec Karviné, jak jste zápas prožíval?

„V Karviné jsem vyrůstal, byly tam mé první kroky, ale odchod byl nešťastný a cítím křivdu, na druhou stranu je to nějaká doba a už to ze mě opadlo. Takže Karviné přeju jen to nejlepší, bohužel padá z ligy, je to škoda, protože mají dobré zázemí.“

Jak je to v tom případě s vaší připraveností pro baráž? Udýchal byste 90 minut?

„Je to těžší se vracet po zranění. Ale už trénuju všechno, jen na konci sezony už člověk fyzičku tolik nedožene. Musíme to vyladit, aby to bylo na co nejvíc minut v co nejlepší formě.“