Sparta má nového kouče! Přichází Dán Priske, který vyřadil Slavii

Hádanka rozluštěna. Sparta má nového trenéra! Není jím Adrian Guľa ani Martin Svědík. Letenský tým přebírá dánský trenér Brian Priske, jenž naposledy působil v belgických Antverpách. Relativně čerstvou vzpomínku na něj mají především fotbalisté Slavie, coby kouč Midtjyllandu totiž loni v létě vyřadil klub z Edenu v kvalifikaci o Ligu mistrů.

Tři týdny a jeden den. Přesně tak dlouho trvalo období, kdy Sparta neměla hlavního trenéra. To se nyní mění. Pražský celek totiž v úterý oznámil, že tým přebírá Brian Priske. Dánský kouč, jenž v minulosti úspěšně vedl Midtjylland a naposledy působil v belgických Antverpách.

„Brian byl jako trenér formován systémem Midtjyllandu, který má za cíl vyhrávat, rozvíjet hráče a dávat příležitost mladým talentům. To jsou stejné cíle, jaké máme i my ve Spartě. S tímto způsobem práce dokázal vyhrát titul v dánské lize a následně postoupit přes kvalifikaci do skupinové fáze Ligy mistrů. Má také zkušenosti z Evropské ligy, kam se dokázal probojovat též přes kvalifikační předkola s Antverpami. Věříme, že ve Spartě naváže na svou dosavadní trenérskou práci,“ prohlásil sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Priske zanechal silnou stopu především v Midtjyllandu, se kterým loni v létě vyřadil v kvalifikaci o Ligu mistrů Slavii. Do milionářské soutěže nakonec přes Ludogorec Razgrad a Young Boys Bern i postoupil. Na kontě má i titul pro dánského mistra.

Rudí se tak vrací k zahraničnímu trenérovi po šesti letech. Posledním zahraničním vyslancem u kormidla byl Ital Andrea Stramaccioni, jenž mužstvo převzal v létě 2017. Na Letné ale nevydržel ani celou sezonu, na jaře roku 2018 byl totiž odvolán.