Sparta podle Priskeho: intenzita, síla, agresivita. V čem se liší od Vrby?

Video se připravuje ... Co uslyší Dávid Hancko a spol. až před kabinu předstoupí nový trenér Brian Priske? Zřejmě to budou čtyři zásadní body, přes které u dánského kouče nejede vlak: síla, intenzita, agresivita a týmový duch. Přesně takto je popsal v obsáhlém rozhovoru pro kanál The Coache’s room. „Ve finále je celkem jedno, proti komu hrajeme, v jaké soutěži, ale nejdůležitější pro mě je, jak se tým prezentuje. Jaký je jeho projev na hřišti. Je jedno, že dva tři hráči chybí, nebo odejdou pryč, ale my se musíme prezentovat i nadále stejně.“

Útok V ročníku 2020/21, kdy se Midtjylland utkal s českým mistrem v boji o Ligu mistrů, bylo Priskeho mužstvo nejčastěji střílejícím celkem v dánské Superlize (374 střel), měl nejvyšší držení míče (56, 3 %) a hráči byli po Nordsjaellandu druzí v tabulce driblinků a soubojů jeden na jednoho (1009). V těcho atributech se jedná o dost podobný profil, který v uplynulé sezoně předváděla Sparta. Zásadní rozdíl je v centrovaných balonech – zatímco Pavel Vrba volil kombinace především po zemi, Priske rád sází na urostlého útočníka, který uklízí centry. Midtjylland měl druhý nejvyšší počet centrů v lize a dosáhl na 80 zakončení hlavou, přičemž dánský průměr byl 53.

Obrana Priske před nástupem do funkce hlavního trenéra měl zaměření na dva aspekty – standardní situace a defenzivu. Jakmile se ujal kormidla, obrana Midtjyllandu šlapala. V sezoně 2020/21 šlo na brankáře nejméně střel v celé soutěži (291), což v průměru na zápas vychází na 8,43. „Kvalitní defenziva je obrovsky důležitá. Především v boji o evropské poháry, to ona je klíčem k úspěchu. V Midtjyllandu sázel na stoperské duo Scholz-Sviatchenko. První jmenovaný byl ryze herní stoper, druhý spíš „stará škola“, jež uměl přitvrdit a nešel pro tuhý souboj daleko. Zcela zásadní rozdíl přichází v postavení beků – Vrba chtěl mít krajní obránce vysoko postavené, Priske je drží blíž vlastní polovině. Navíc nepilují tolik lajnu, ale invertují doprostřed, kde vytváří prostor pro nabídku do kombince. Prostor na lajnách je tak volný pro křídelní hráče či dokonce výpady stoperů, jako to předvedl Scholz proti Slavii (viz obrázek screeny). Zde si vymění míč se spoluhráčem a přicházel centr do vápna, kde zakončoval vysoký útočník. Typická akce Midtjyllandu - stoper Scholz vyvezl balon... • Foto repro O2 TV Sport předal jej spoluhráči... • Foto repro O2 TV Sport a po centru do vápna zakončoval vysoký útočník Kaba. • Foto repro O2 TV Sport

Výstavba hry Bylo by velmi troufalé říct, že se Brian Priske drží jedné zajeté šablony. V Dánsku i Belgii se nebál experimentů. Jeho mužstva nastupovala ve formacích: 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2 či 3-4-1-2. Sám trenér ale dbá na dodržování taktiky, ne rozestavení hráčů. „Nejde ani tolik o rozestavení, jako o dodržování principů. Ty jsou stejné. Stále požaduji hrát ve vysoké intenzitě, presovat soupeře a bleskově útočit.“ Data ovšem vykreslují Pražany jako mužstvo, které výstavbu zakládalo na postupné kombinaci. Až v průběhu sezony se Pavel Vrba uchýlil k nakopávaným míčům na Tomáše Čvančaru. Priskeho Midtjylland byl více přímočarý. Svědčí o tom, že se v počtu přihrávek neumístil v elitní top pětce. Jeho síla byla v počtu průnikových přihrávek a pasů do finální třetiny hřiště. Tým také ovládl statistiku tzv. „progressive runs“, což je statistika, jež znázorňuje, jak moc hráči získávají území s balonem u nohy.

Presink „Defenzivní činnost u mě začíná už od útočníků,“ vysvětloval Priske. Zatímco vybraní trenéři preferují obranný blok, 45letý Dán velí bránit útokem – v presinku patřil Midtjylland mezi nejlepší mužstva Superligy. Jeho sílu pocítila i Slavia (viz screeny), kterou hráči zamkli na vlastní polovině, poté, co na krátko rozehrál brankář Ondřej Kolář na Davida Hovorku. Ten si sice pomohl přes Tomáše Holeše, ale skvěle jej dostoupil Frank Onyeka. Následně si vyměnil balon s Dreyerem a přidal třetí branku. „Preferuji vysoký presink až k brankáři soupeře. Chci získávat míč co nejdříve a co nejvýše na polovině soupeře,“ tvrdí Priske. Midtjylland navíc uměl být při získávání míče zpět disciplinovaný, tudíž mu v dánské lize patřil primát nejméně faulujícího mužstva. Názorný presink předvedl Midtjylland v roce 2020 proti Slavii v boji o LM • Foto repro O2 TV Sport Názorný presink předvedl Midtjylland v roce 2020 proti Slavii v boji o LM • Foto repro O2 TV Sport Názorný presink předvedl Midtjylland v roce 2020 proti Slavii v boji o LM • Foto repro O2 TV Sport

Skauting a data Dvě důležité složky dánského kouče. Naprosto běžně má při zápasech analytika na tribuně a už v poločase ukazuje hráčům na videu, co je potřeba zlepšit. Data hrají velkou roli i při skautingu, ve kterém má rád velké slovo. V minulosti například Midtjylland přivedl neznámého hráče z třetí německé ligy. „Je to souhra našich dat a poznatků skautů,“ vysvětloval například transfer Luky Pfeiffera z Würzburger Kickers. Útočník Alexander Sörloth dorazil do klubu za 11 milionů korun a odcházel do Crystal Palace za 200 milionů korun. Dánský klub však podobné transfery dělá opakovaně – například Brazilec Evander z Vasco de Gama vyšel na částku kolem 60 milionů korun. Dnes jeho hodnota podle serveru Transfermarkt téměř trojnásobná. Celkové náklady: 316 milionů korun Celkové výnosy: 578 milionů korun TOP příchody Pione Sisto Celta Vigo 61 milionů Luca Pfeiffer Würzburger Kickers 37 milionů Anders Dreyer Brighton 25 milionů Dion Cools Bruggy 25 milionů TOP odchody Frank Onyeka Brentford 250 milionů Anders Dreyer Rubin Kazaň 200 milionů Mikael Anderson Aarhus 49 milionů





Práce s mladými Priske má prsty hned ve třech z pěti rekordní přestupů Midtjyllandu. Z toho dva hráči jsou z vlastní líhně, kterým trenér dával velký prostor v základní sestavě. Jedná se o 22letého Jense Cajusteho, jenž se po dobré sezoně dostal do švédského národního týmu a přestoupil za 250 milionů do Remeše z Ligue 1. Za stejnou částku odešel i 24letý Nigerijec Frank Onyeka do Brentfordu. Za Anderse Dreyera pak ruská Kazaň zaplatila necelých 200 milionů. 8

Tolik hráčů do 21 let nasadil Brian Priske během sezony 2020/21 v Midtjyllandu 9

Tolik hráčů do 21 let nasadil Brian Priske během sezony 2021/22 v Antverpách 12

Tolik hráčů do 21 nasadila Sparta během sezony 2021/22 Priske by Spartě mohl sedět, ale hráči... Redaktoři Sportu o kouči i změnách v kádru Video se připravuje ...

Inspirace Jak bude hrát Priskeho Sparta? Nový kouč se netají inspirací v západní Evropě. Líbí se mu svižný styl fotbalu propojený s kontrolou hry a dobrou organizací. Když má uvést jeden příklad mužstva, které rád sleduje, má jasno. „Když sleduji evropský fotbal a snažím se sbírat inspiraci co se týká presinku a způsobu hry, líbí se mi Liverpool. Ten je hodně inspirativní. Není to ale tak, že bych chtěl, aby hráči byli jako jeho hvězdy. Ale sem tam týmu neukážeme tréninkové záběry z dronu, ale fragmenty hry Liverpoolu, aby lépe navnímali, co po nich chceme,“ uvedl Priske pro The Coaches’s room. Rosický: Angličtina hráčům jen prospěje. Kdo se nepodvolí trenérovi, nemůže tu hrát Video se připravuje ...