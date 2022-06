Paradoxní posila, odchovanec se vrací za čtyři miliony. Nahradí Santose?

Stoper Filip Čihák se z Pardubic vrací zpět do Plzně • FCVP

Stoper Filip Čihák se z Pardubic vrací zpět do Plzně, na snímku s klubovým majitelem Adolfem Šádkem • FCVP

Srdce zlomené odchodem Eduarda Santose do Edenu zaléčil Adolf Šádek prozatím návratem odchovance Filipa Čiháka z Pardubic, který má v některých ukazatelích dokonce lepší čísla než Brazilec. Přesto představuje spíš investici do budoucna, majitel Plzně i nadále pracuje na příchodu Václava Jemelky z Olomouce či Mohameda Tijaniho ze Slavie.

Zatímco pražská „S“ ráda kupují hráče, kteří proti nim zazářili, Plzeň na to šla v tomto případě paradoxně zcela opačně. V osobě Filipa Čiháka získala fotbalistu, který v posledním vzájemném zápase zcela vyhořel. Vytáhlý stoper Pardubic na konci února nejprve zbytečným faulem zavinil penaltu a pak byl po nesmyslném skluzu už ve 20. minutě vyloučen. Hosté v oslabení neměli nárok a padli v Doosan Areně 0:4.

„To se stane. Filip je mladej, až se na to podívá, ponaučí se z toho. Asi byl namotivovaný, protože z Plzně pochází,“ zastal se záložník Emil Tischler spoluhráče, jehož výkon ohodnotil deník Sport nejnižší známkou 1. Ta byla mimochodem za celý ročník udělena jen v osmi případech.

V Čihákově případě však šlo skutečně o výjimku, klasický den-blbec. Dvaadvacetiletý čahoun se totiž vyprofiloval ve velmi zajímavého stopera. Jeho stažení z Pardubic do kádru Viktorie dává určitě smysl.

„Hovořili jsme na toto téma již v zimě, ale tentokrát Filip opravdu odchází. Jeho rozhodnutí chápeme, vrací se do klubu, který ho vychoval, navíc tam, kde trénuje jeho otec a v B-týmu nastupuje bratr Adam,“ uvedl sportovní ředitel Pardubic Vít Zavřel. „Plzeňský klub uplatnil smluvní klauzuli o zpětném odkupu hráče, což byla jeho podmínka ve chvíli, kdy jsme Filipa do Pardubic kupovali,“ dodal.

Cena za zpětný odkup činí podle informací deníku Sport čtyři miliony korun a dělá z Čiháka první letní posilu, za niž musela Viktoria zaplatit odstupné. Václav Pilař, Kristi Qose, Martin Jedlička i Jan Kliment totiž přišli do Štruncových sadů coby volní hráči.

Čihák doplní sestavu stoperů Viktorie, kterou tvoří Lukáš Hejda, Filip Kaša a Luděk Pernica, zacelí proluku po Eduardu Santosovi, který odešel do Slavie. Přichází jako záloha, chcete-li v trendové terminologii backup. Nicméně velice slibný a solidní backup.

„Filip se dokázal prosadit v první lize, je to velmi perspektivní hráč, který nasbíral potřebné zkušenosti a nyní se vrací, aby u nás zabojoval o místo v prvním týmu,“ okomentoval přestup Adolf Šádek, generální ředitel Viktorie.

Čihák je podobně jako Santos dostatečně rychlý a zároveň šikovný s míčem. Na Brazilce (75,12 % – 7. místo v lize) o něco ztrácí v úspěšnosti osobních soubojů (73,96 % – 13.), navrch má naopak ve vypíchnutích míče (184 – 159), zblokovaných střelách (21 – 15) a především důležitých přihrávkových kategoriích – viz datové srovnání za druhým odstavcem textu. Vzhledem k tomu, že Plzeň má vyšší průměrné držení míče než Pardubice a kvalitní rozehrávku od stoperů potřebuje o to víc, jde o klíčovou dovednost, která staví Čiháka do nadějné perspektivy.

Tím však posilování zadních řad čerstvého mistra nekončí. Viktoria navzdory původním předpokladům pracuje na příchodu minimálně jednoho z dvojice Václav Jemelka – Mohamed Tijani s tím, že prioritou je český reprezentant, který se nyní dobře předvedl v Lize národů. To už je však samozřejmě o úplně jiných penězích. Jemelku si Olomouc cení na 23 milionů korun, Tijani ze Slavie by vyšel na 10 milionů.

A pokud ani jeden nevyjde, pořád je tu paradoxní a zároveň solidní kádrová rezerva Čihák.

Změny v kádru

PŘÍCHODY:

Václav Pilař (33), záložník, Jablonec (volný hráč)

Kristi Qose (26), záložník, Karviná (volný hráč)

Martin Jedlička (24), brankář, Dunajská Streda (volný hráč)

Jan Kliment (28), útočník, Wisla Krakov (volný hráč)

Filip Čihák (22), obránce, Pardubice (4 miliony)

V JEDNÁNÍ:

Mohamed Tijani (24), obránce, Slavia

Václav Jemelka (26), obránce, Olomouc

Cadu (24), záložník/obránce, Pardubice

Adam Vlkanova (27), záložník, Hradec Králové

ODCHODY:

Jean-David Beauguel (30), útočník, bez angažmá (volný hráč)

Aleš Hruška (36), brankář, bez angažmá (volný hráč)

Eduardo Santos (24), obránce, Karviná (konec hostování)

Jan Sýkora (28), záložník, Lech Poznaň (konec hostování)

Václav Míka (22), obránce, Pardubice (na hostování)

V JEDNÁNÍ:

Michal Hlavatý (23), záložník, Pardubice

