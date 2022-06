Plzeň představila nové dresy. Čtyři proudy a návrat hlavního partnera

Viktoria dohrávala sezonu s nápisem NO WAR, PLEASE, odkazující na odmítání válečného konfliktu na Ukrajině. Do nového ročníku půjde s emblémem generálního partnera společností DOOSAN. Šestnáct let trvající spolupráce se prodlouží o dva roky, titulární partner zůstává i v názvu stadionu Doosan Arena.

„Vážím si toho, že při nás DOOSAN stál nejen při velkých výhrách, ale i těžších časech například během pandemie. Dnešním podpisem se jen potvrdilo, že naše spolupráce je mimořádná a lze ji jednoznačně nazvat jako spojení úspěšných. Těším se, že nás i v nacházejících letech čekají další velká vítězství a společné akce,“ uvedl pro klubové stránky majitel Adolf Šádek.

Plzeň představila i vizuální podobu nových domácích dresů. Odkazují na čtyři hlavní proudy, kterými se klub pyšní - hráči, fanoušci, partneři a zaměstnanci. Navíc Plzeň leží na soutoku čtyř řek (Úhlava, Úslava, Radbuza, Mže). Spojením zmíněných čtyř proudů vzniká energie a síla, což je hlavním motivem nových červenomodrých dresů.

Dominantní barvou hlavních viktoriánských dresů zůstává červená, která je doplněna o modré doplňky – především čtyři modré pruhy symbolizující čtyři plzeňské řeky, čtyři hlavní proudy klubu. Ty jsou jako detail i na zadní části dresu v oblasti za krkem i s popisem jednotlivých proudů. Speciálním prvkem dresu je také embasované logo klubu, které se nachází v jeho zadní části.

„Dres je z velmi příjemného materiálu, který mi sedí,“ pochvaluje si kapitán Viktorie Lukáš Hejda, který měl jako jeden z prvních možnost nový dres vyzkoušet. „Velmi se mi líbí myšlenka čtyř proudů, která propojuje všechny hráče, zaměstnance, fanoušky i partnery klubu. Právě spojením všech těchto sil vzniká ta pravá, největší síla,“ dodává.

První zápas, do kterého Západočeši vyběhnou v nových dresech, bude ve druhé úpolovině července 2. předkolo Ligy mistrů, kde narazí na lepšího z dvojice HJK Helsinky a RFS Riga. „Budeme je chtít samozřejmě pokřtít vítězně. Jsou krásné a těším se, až se v nich ukážeme našim fanouškům,“ dodává záložník Pavel Bucha.

Druhá a třetí varianta zůstává stejná jako v předchozí mistrovské sezoně. Na hřištích soupeřů se Viktoria může prezentovat ve velmi oblíbených tmavě modrých dresech nebo bílé kombinaci. Ve všech variantách s logem DOOSAN na prsou.