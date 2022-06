Baník se Zlínem: bídná koncovka, pevní náhradníci i ostré zákroky

Špatná koncovka Baníku

Na kdyby se nehraje, ale pokud by Baník proměnil aspoň polovinu šancí, radovali by se fanoušci z výhry. A možná stejně vysoké jako proti Otrokovicím. Jiří Klíma, Marek Jaroň, Martin Chlumecký, Roman Zálešák, Nemanja Kuzmanovič, Ladislav Takács, Muhamed Tijani, David Buchta... Ti všichni měli velmi solidní příležitosti, které se rozhodně daly řešit lépe. „Roli mohla hrát únava, ale měli jsme být v koncovce kvalitnější,“ uznal kouč Pavel Vrba. Pozitivem však je, že si Ostravští tolik šancí vůbec vypracovali. „Určitě je to lepší, než kdybychom je neměli,“ dodal.