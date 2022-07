Novinky z Plzně: může se vrátit hvězda mistrů, od Cicilii dala ruce pryč

Lukáš Hejda a Jan Sýkora se zdraví po brance do sítě Bohemians • Pavel Mazáč / Sport

Rýsuje se posila číslo osm. Plzeň vyhlíží návrat Jana Sýkory, jenž se nevešel do kádru polské Poznaně. Ofenzivní záložník či krajní obránce na západě hrál už v minulé sezoně a pomohl Viktorii k titulu, v pátek už sledoval přátelák s Táborskem (3:0). A pozor! Definitivně padla varianta s exslováckým útočníkem Riginem Ciciliou, jehož příchod si v Plzni rozmysleli.

V klubové soupravě prošel kolem reportérů, s úsměvem je pozdravil a pak se fotil s fanoušky. Jan Sýkora je zpátky v Plzni, iSport.cz a deník Sport o možnosti jeho návratu z Lechu Poznaň informoval už během týdne.

„Je to alternativa ve stadiu řešení. Uvidí se v dalších dnech, jestli by s námi Honza mohl být, nebo ne,“ řekl po pátečním zápase s Táborskem plzeňský asistent Marek Bakoš.

V tu dobu se už v Polsku psalo, že Sýkora v Poznani skončil. V Lechu na něj nezbylo místo kvůli naplněným kvótám pro cizince a klub ho uvolnil. Jerzy Chwalek, redaktor deníku Pilka Nožna, na Twitteru zmínil, že v Plzni počítají s tříletou smlouvou.

Sýkora se ve městě čtyř řek osvědčil během hostování v minulé sezoně, v 29 ligových partiích stihl čtyři góly a šest asistencí. Trenér Michal Bílek s ním primárně počítá na pozici podhrotového záložníka, ovšem taky ho může použít jako levého obránce pro případ absence Milana Havla, za něhož jiná náhrada zatím není.

A teď druhý zajímavý příběh…

V týdnu se v souvislosti s Viktorií mluvilo o útočníkovi Riginu Ciciliovi, jemuž skončila smlouva ve Slovácku a pak se nečekaně vyloupl právě v Plzni, jenže všechno je nakonec jinak. „V nejbližší době tady nebude působit,“ pravil Bakoš.

Dloubák: Šádek si možná Plzeň nechá, jestli postoupí do LM. Bude zase útočit na titul?

V zákulisí se mluví o tom, že si Plzeň důkladně Ciciliu proklepla, a dala od něj ruce pryč. Podle jednoho ze zdrojů Sportu blízkému klubu náladový forvard dorazil v mizerné kondici, což mělo přebít i příjemný fakt, že by plzeňského bosse Adolfa Šádka Ciciliův příchod nestál ani korunu.

Urostlý chlapík z Curacaa na jaře patřil ke slováckým lídrům a dostal se do celosezonní nejlepší jedenáctky deníku Sport, ale po sezoně z Uherského Hradiště zmizel. Zkraje týdne se objevil v Plzni, ovšem novou práci tam nenašel.

Mistrům tedy zatím zůstávají tři útočníci: Tomáš Chorý, Jan Kliment a Matej Trusa. Šádek by se údajně nebránil ještě čtvrtému jménu, ale není to taková priorita. Víc by se kouči Bílkovi ulevilo po podpisu univerzála Sýkory.

„Nemyslím, že by se v tuhle chvíli řešili další hráči. Na druhou stranu se právě otvírá přestupové okno a zítra může být všechno jinak,“ pousmál se asistent Bakoš.

Během víkendu bude s kolegy zužovat kádr pro soustředění v Rakousku, kam čeští šampioni vyrážejí v neděli. „Odjede plus minus 23 hráčů, to je pro nás ideální počet,“ upřesnil Bakoš.

Podle informací Sportu má být na hraně defenzivní univerzál Dominik Janošek, jenž proti Táborsku odehrál bezmála 60 minut, či mladý stoper Filip Čihák.