Čihák, plzeňský muž na hraně: Dřív jsem se bál štěknout

V Plzni se narodil a odmala hrál za místní Viktorii, ale ligu musel poprvé ochutnat na hostování v Pardubicích. Teď 22letý stoper Filip Čihák doma na západě absolvuje přípravu – a vyhlíží škrty před soustředěním v Rakousku. Projde sítem, nebo znovu vyrazí na zkušenou jinam? „Snažím se ukázat trenérům, že na to mám. Dávám do toho všechno a teď se uvidí,“ vykládal Čihák po páteční výhře v přáteláku s Táborskem (3:0).

Máte po dvou kompletních sezonách v Pardubicích větší sebevědomí pro boj o místo v Plzni?

„Dřív jsem se v kabině bál štěknout, ale teď už je to o dost lepší. Atmosféra po titulu je v týmu skvělá, navíc jsme v přípravě vyhráli zatím všechny zápasy. Chtěl bych tady zůstat a hrát stabilně.“

To by znamenalo ustát zužování a vyrazit na předligový kemp do Rakouska.

„Bylo by super tam být. Jste mimo Česko a můžete se soustředit jen na fotbal. Navíc přijdou těžší soupeři a ukáže se, jak jsme silní. Těšil bych se tam.“

Jak jste si během přípravy zvykl na hru Plzně?

„Rychle. Vyrůstal jsem tady a herní principy mám zažité. Chceme hrát rychlý fotbal po zemi, na to jsem si zvykl v pohodě. Na soupisce jsou jen kvalitní hráči, hraje se mi s nimi výborně. Rozdíly proti Pardubicím? Stopeři tady trochu častěji rozehrávají, jinak je to všude podobné.“

Z Pardubic s vámi přišel brazilský univerzál Cadu. Už jste ho provedl po novém městě?

„Dělám spíš průvodce přítelkyni, která je z Pardubic. Nestíhám je oba najednou.“ (usmívá se)

Ještě k testovacím zápasům: jak příjemná je bilance čtyř výher ze čtyř duelů? Pravda, třikrát jste hráli proti soupeřům z nižších soutěží.

„Je skvělé, že i v přípravě vyhráváme a držíme se na vítězné vlně. Bonusem je jediný inkasovaný gól, který nám dal Slovan Bratislava z penalty.“

A co páteční partie s druholigovým Táborskem? Dlouho jste vedli „jen“ 1:0 a uklidnění přišlo až díky dvěma gólům v závěru.

„Táborsko bylo hodně běhavé a v první půli nedělalo chyby. Ve druhé už možná ztrácelo, taky je v plné přípravě. Měli jsme zápas pod kontrolou a mohli jsme dát víc gólů. Druhý poločas, který jsem hrál, byl v naší režii. Snad nám to takhle půjde dál.“