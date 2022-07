Sparta redukuje kádr. Krejčí starší i Nita si mohou hledat nové angažmá

Redakce iSport.cz o tom informovala už ve středu, nyní je to stvrzené i oficiální cestou. Na Spartě už se nepočítá s Ladislavem Krejčím starším. Zkušený křídelník v neděli neodcestoval s výpravou na herní soustředění do rakouského Bad Kleinkircheimu, stejný osud potkal i gólmana Florina Nitu, obránce Matěje Hanouska i záložníka Filipa Havelku.

„Tito hráči mají svolení hledat si angažmá a klub bude společně s nimi řešit jejich budoucnost. Ladislav Krejčí starší má navíc aktuálně zdravotní problémy,“ uvedla Sparta na svém webu.

O možném odchodu Nity se především v rumunských médiích mluví už delší dobu, gólman z Balkánu má na Letné kontrakt ještě na rok. To samé platí v případě Krejčího staršího a Hanouska.

S týmem do Rakouska neodcestovali ani stoper Ondřej Čelůstka s útočníkem Václavem Drchalem. První jmenovaný laboruje od startu přípravy se zraněním achilovky, Drchal si v týdnu při tréninku zlomil klíční kost a po operaci ho čeká pauza v řádu týdnů.

Do Korutan nevyrazil rovněž mladík Vojtěch Patrák, jemuž vystavilo stopku zraněné chodidlo. V jeho případě je ovšem velmi pravděpodobné, že opět zamíří na hostování v rámci ligy. Velký zájem deklarují Pardubice, kde už strávil jarní část uplynulého ročníku FORTUNA:LIGY.

Kromě opor a členů základního kádru v čele s Janem Kuchtou nechybí v nominaci rovněž mladíci z rezervy Dalibor Večerka, Patrik Vydra a Tomáš Jonáš. Gólman František Kotek naopak zamířil na hostování do Táborska.

S lehkými zdravotními problémy se potýkají rovněž obránci Martin Suchomel (rameno) s Andreasem Vindheimem (kotník) i záložník Ladislav Krejčí mladší (záda). Všichni tři ovšem do Bad Kleinkircheimu cestují.

Priske tak do Rakouska bere dohromady 28 hráčů do pole a tři brankáře. Těmi jsou Vojtěch Vorel, Dominik Holec a Milan Heča. V zákulisí se nicméně proslýchá, že právě gólmanský post by chtěl sportovní ředitel Tomáš Rosický do startu nové sezony ještě posílit.

V rámci soustředění čekají na Spartu hned tři přípravné zápasy. Už ve středu změří síly s chorvatskou Rijekou, následovat budou souboje s Wolfsbergerem (9. Července) a generálka proti maďarskému celku FC Paksi (13. července).

Nový ročník odstartují Pražané zostra. Už 21. července doma přivítají norský Viking v rámci úvodního duelu druhého předkola Konferenční ligy. Do té doby kádr nepochybně projde další redukcí.

Kádr Sparty pro soustředění v Rakousku:

Brankáři:

Milan Heča. Dominik Holec. Vojtěch Vorel.

Obránci:

Dávid Hancko, Daniel Horák, Casper Hójer, Jan Mejdr, Filip Panák, Martin Suchomel, Dalibor Večerka, Andreas Vindheim, Martin Vitík, Patrik Vydra, Tomáš Wiesner, Jaroslav Zelený.

Záložníci:

Kryštof Daněk, Jan Fortelný, Lukáš Haraslín, Tomáš Jonáš, Adam Karabec, Ladislav „LK37“ Krejčí, Martin Minčev, David Pavelka, Jakub Pešek, Matěj Ryneš, Michal Sáček, Lukáš Sadílek, Filip Souček.

Útočníci:

Tomáš Čvančara, Lukáš Juliš, Jan Kuchta.

