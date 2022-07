Problém Sigmy. Zranili se stopeři, testovaný Kolumbijec už je v Brazílii

V minulé sezoně vybojoval Jan Štěrba se Zbrojovkou postup, do Brna se v létě vrátil • Michal Beranek / Sport

Napočtvrté to vyšlo. Olomouc slaví první vítězství přípravy, když pohodově porazila Jihlavu 3:0. Výhru řídil pravý wingbek Juraj Chvátal a útočník Antonín Růsek, každý z nich byl u dvou gólů. Negativem jsou zranění stopeři: Václava Jemelku trápí kotník, Víta Beneše zadní stehenní sval.

Ve středu ráno mu Václav Jílek promluvil do duše a vyčetl chyby ze sobotního zápasu se Žilinou (1:3). V poledne už bylo jasné, že si vzal Juraj Chvátal trenérova slova k srdci. Pravý wingbek, jenž před měsícem debutoval ve slovenské reprezentaci, byl proti Jihlavě nejlepší na hřišti.

„Většinou je to od něho dopředu dobré, problém bývá defenzivní činnost, když hraje odvážně až lehkovážně. Toto byl poctivý, koncentrovaný výkon, takový přístup bychom od něho chtěli,“ chválil kouč.

Za hodinu na place se stihl Chvátal namotat k Růskově úvodní brance, pak mu přichystat i další tutovku, bombou slabší levačkou protáhnout brankáře Adama Jágrika a pak sám skórovat ukázkovým zavřením zadní tyče po nástřelu Antonína Růska. Ten Chvátalovi zdatně sekundoval.

„Minule to od Tondy bylo ještě lepší, uhrával víc balonů. Nicméně pro všechny ofenzivní hráče je dobře, když mají kanadské body,“ cenil si Jílek útočníkově bilance 1+1.

Ne všechno ale bylo ve Slatinicích, kde Sigma pravidelně tráví letní přípravu, pozitivní. Za zmínku ještě stojí nádherná trefa Martina Košťála do šibenice, nicméně chyb bylo víc než dost. Kdyby druholigista kvalitněji řešil spoustu přečíslení po laciných ztrátách domácích, rozdíl ve skóre nebyl tak vysoký. Vysočina sympaticky kombinovala, chaotická organizace Hanáků v první půli jim to usnadňovala. Stejně jako pomalá a nepřesná rozehrávka gólmana Tomáše Digani v té druhé.

„Nedrželi jsme pozice,“ všiml si trenér. „Šance soupeře vznikaly z lehkovážnosti. Vraštil nebo Sedlák zbytečně ztratili míče a soupeř šel do přečíslení... Bezpečnost před vlastní brankou musí být maximální. U Digani mi zase chyběla komunikace, musí být lepší,“ dodal.

Průšvihem je však jiná věc, a sice zranění stopeři. Václav Jemelka odkulhal s tržnou ránou na kotníku, Víta Beneše opět trápí zadní stehenní sval. To vše v době, kdy se Jan Štěrba vrátil do Brna a Kolumbijec Haiderson Hurtado, jenž neprošel zdravotní prohlídkou, zamířil do Brazílie.

„Kalí mi to radost,“ přikývl Jílek. „U Vaška je to snad jen akutní bolest, u Benyho únavová věc. Odehrál toho ze všech stoperů nejvíc. Musíme na to zareagovat a poradit si. Máme ještě Michala Vepřeka a další kluky v béčku,“ zmínil zkušeného obránce.

V sobotu áčko nastoupí v Gliwicích, pro které bude duel generálkou na blížící se start Ekstraklasy. B-tým čeká dvojzápas proti Pardubicím a rezervě Zlína. „Uzpůsobíme tomu ve čtvrtek i pátek tréninky, abychom sehráli dobré partie,“ uzavřel kouč. Pak zúží kádr, byť třeba Jiřího Spáčila, Patrika Slaměny, Filipa Uriči nebo Matěje Hadaše už se to začalo týkat o něco dřív.

Další stoperské varianty

Lukáš Vraštil (28)

Florent Poulolo (25)

Lukáš Greššák (33)

Michal Vepřek (37)

Jan David (22)