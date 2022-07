Nevím o tom, že Celtic chce Almásiho, řekl Vrba. Zranil se mu Lischka

V sobotu ráno, ještě než Baník odehrál nepovedený zápas se Žilinou (1:3), vyšla ve skotských médiích zpráva, že Celtic má zájem o útočníka Ladislava Almásiho. Slovenský kanonýr se může skotskému velkoklubu ukázat ve středečním vzájemném utkání, čímž výroční duel dostává nové grády. „Nevím o tom. Pokud by ale nabídku opravdu dostal a pan majitel řekl, že je to zajímavé, budeme to řešit,“ řekl ostravský kouč Pavel Vrba. V Havířově se mu zranil stoper David Lischka.

Nejdříve k porážce. Jaký byl zápas ve vašich očích?

„Viděl jsem to tak, že jsme v prvním poločase asi zaslouženě prohrávali. Žilina byla rychlejší, přesnější. K některým věcem jsme jim navíc pomohli vlastními chybami. Druhý poločas už byl vyrovnanější, asi jsme měli míč více pod kontrolou, ale soupeř vyhrál zaslouženě.“

Jak to vypadá s Davidem Lischkou? A jak velký problém by jeho absence byla?

„Prvně musíme počkat na vyšetření, zatím nebudu říkat, jaký by to byl problém. Až budeme vědět, co mu je, můžeme se o tom bavit. Uvidíme, jak dopadne v nemocnici.“

Hrubé chyby Filipa Kaloče a Jiřího Letáčka výsledek zbytečně kazí, že?

„Vždycky je to o chybách. Některé byly z toho, že soupeř nás vysoko presoval a my byli v rozehrávce nepřesní. Trestal nás. A dostat gól přímo z rohu je samozřejmě taky chyba, ale tak to ve fotbale bývá. Možná lepší to dostat teď, aspoň se z toho ponaučíme a příště se to nebude opakovat.“

Co vás tedy aspoň potěšilo? Eldar Šehič na levém křídle a gólové zakončení?

„Pomaličku, ale jistě se tady vytváří určitá skupina hráčů, která šancí dostala dost, ale... Už se bude vytvářet kádr, který se bude zužovat. Už to nebude o 22 lidech, tímto zápasem to končí. Někteří budou dostávat méně prostoru, abychom byli co nejlépe připraveni za tři týdny na ligu.“

Jak zlepšit organizaci hry? Žilina chodila středem hřiště úplně jednoduše...

(přikyvuje hlavou) „Beru to trošku na sebe, protože zatím jsme se věnovali spíše kondici, ne organizaci a taktice. Teď už to bude spíš naopak. Budeme chtít vylepšit prostorové věci, které se nám v zápasech nedařily úplně vykrývat. Na druhou stranu Žilina hrála velice dobře a byla to pro ni generálka. Měla ve středu rychlé pohyblivé hráče, my jsme v některých situacích nestíhali rychlostně. Doufejme, že to bylo jen únavou. (úsměv) Kdybychom měli typologicky hráče, kteří nestíhají i bez únavy, byl by to samozřejmě problém.“

Co vymyslíte na Celtic? Asistent David Oulehla už principy jeho hry studuje, tak na co jste přišli?

„Já ho zatím určitě nestuduju. Jestli kolega, tak je to dobře. (smích) Bude to úplně jiný zápas. Tuším, že Celtic začíná až někdy na konci srpna, možná v září (první kolo skotské Premiership odehraje Celtic proti Aberdeenu v neděli 31. července, tedy den po startu Baníku – pozn. red.), takže taky bude v nějaké přípravě. Třeba vystřídá dvacet hráčů, uvidíme. Pro nás je to fajn v tom, že odehrajeme zápas v domácím prostředí, kde snad přijde hodně lidí. Chceme fanoušky potěšit dobrým výsledkem, bude to vrchol.“

Ráno vyšla skotská média s informací o tom, že Celtic má zájem o vašeho Ladislava Almásiho. Co na to říkáte?

„Nevím o tom. Pokud nás sledovali v přípravě a on se jim líbil, tak je vidět, že středečnímu zápasu věnují velkou pozornost. (smích) My se soustředíme na sebe, uvidíme, co z toho bude. Pokud by nabídku dostal a pan majitel řekl, že je to zajímavé, budeme to řešit. Už jsem slyšel o spoustě nabídkách od různých klubů na různé hráče... A málokdy se to potom dotáhlo až do konce.“

Vrátil jste se po dlouhých letech do Havířova – fajn pocit?

„Já hrával ještě tady dole, pak jsem se tu občas chodil dívat na fotbal. Areál je na divizi mimořádný, určitě by si klub zasloužil postoupit výš. Jak znám havířovské fanoušky, na fotbal by chodili stejně jako kdysi. Přeju jim, aby se to podařilo a co nejdřív se pohybovali v profi soutěžích.“