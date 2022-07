Za kulisy práce s daty ve Spartě. Analytik popsal, co dělá i co žádá kouč

Mnohem větší důraz na datovou analýzu a vše s ní spojené. To je další aspekt, který přinesli hlavní kouč Brian Priske se svými kolegy do Sparty. Není to ovšem pouze o číslech, to by byl až příliš zjednodušený pohled. „Data jsou důležitá, ale podstatný je i takticky záměr trenéra, videorozbory, fyzická připravenost hráče. Tohle všechno se do výkonu týmu promítá,“ vykládá hlavní analytik Sparty Stephen Foyston. Jaká je jeho činnost?