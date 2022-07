Zajícův restart: V Polsku mě trenér odepsal. Co soupeři z bundesligy?

PŘÍMO Z RAKOUSKA | V polském Lubinu ho nový trenér odepsal. Baník už o jeho návrat neměl zájem. Tak to nyní zkouší Tomáš Zajíc (25), bývalé útočné eso Slovácka, v Českých Budějovicích. V přípravě proti Unionu Berlín měl na hlavě vyrovnání na 1:1. „Je to tu nádherné. Asi sem pojedu na dovolenou,“ kochal se útočník pod alpskými velikány v rozhovoru pro iSport.cz. Jihočeši po středečním triumfu nad Augsburgem prohráli s pátým týmem minulého bundesligového ročníku 0:1.

Co vám ukázala konfrontace se špičkovým německým celkem?

„Union Berlín je top kvalita. Ale taky nám to ukázalo, že dobře bráníme a jsme organizovaní. Minule proti Augsburgu jsme dali i gól. Teď jsme měli v prvním poločase taky dvě šance a já jsem to měl ve druhém na hlavě. Při troše štěstí jsme mohli uhrát lepší výsledek.“

Jak se vám líbí na soustředění v Rakousku?

„Jsem tady poprvé v životě. Je to tu nádherné. Asi sem pojedu na dovolenou.“ (úsměv)

Přišel jste z Polska, kde jste na jaře prakticky nehrál, částečně nedotrénovaný?

„No, trošku jo. Musel jsem trénovat navíc, když jsem přijel. Ale odběhal jsem všechno v pohodě, postupně se do toho dostávám. Doufám, že góly v lize přijdou.“

Proč jste se víc neprosadil v Lubinu?

„Po půl sezoně, kdy jsem před zraněním docela hrával, přišel nový trenér a hned mě úplně odepsal. Nehrál jsem, až ke konci sedm minut, protože se všichni zranili. Ptal jsem se ho, jestli mi dá aspoň šanci. Nedal. Nechodil jsem ani na lávku.“

Byl Union lepší než Augsburg?

„V první půli mi přišel horší. Ve druhém lepší. Dynamičtější, rychlejší. Nečekal jsem, že tu bude mít tolik fanoušků. Byla dobrá atmosféra, na přátelák všechno super. A ani výsledek není zas tak špatný s takovým soupeřem.“

Byly České Budějovice jedinou variantou?

„Volali mi nějací jiní trenéři. Ale ze Slovácka nikdo. Rozhodl jsem se pro Budějovice. Trenér Weber byl první a už jsem nechtěl nic měnit. Z Baníku se mi ozval akorát pan Grussmann (sportovní manažer), jestli nevím o nějakých nabídkách. Pochopil jsem to tak, že mám odejít.“ (úsměv)

Jak se žije na jihu Čech?

„Je tam krásně. Skoro jako tady v Rakousku. Ale zatím jsem nikde moc nebyl. Měli jsme dvoufázové tréninky a pak jsme odjeli na soustředění. Máme dobrý mančaft. Doufám, že se dostaneme do první poloviny tabulky.“