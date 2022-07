Vlkanova o Slavii i řvounech: Před měsícem chtěli, abych to podepsal

V druhém poločase hrál u lajny, kde seděly a stály stovky slávistických fanoušků. Adam Vlkanova od nich dostával pořádný „kouř“, kapitána Hradce Králové ale interakce s publikem extrémně bavila. Díky tomu se ještě víc dostal do zápasu. „Skandovali, nadávali. Před měsícem chtěli, abych to podepsal, teď na mě ti samí řvou, že mě nikdo nechce, přitom právě Slavia zájem měla,“ usmíval se sedmadvacetiletý záložník po senzačním vítězství Hradce 1:0.

Od fandů soupeře jste dostával pořádný záhul. Jak jste se s tím vyrovnával?

„Někdo se takhle chová, začne nadávat. Ale mně to nevadilo, naopak mě to ještě víc vtáhlo do zápasu, ještě víc motivovalo. A přiznávám, že o to větší radost z vítězství mám. Všichni jsme jeli na maximum, výsledek ubránili do poslední chvíle.“

Nejen s fanoušky, ale také s hráči Slavie jste měl několik kontroverzí.

„Jak říkám, byl jsem namotivovaný. Ale z fanoušků jsem čerpal nejvíc energie. Skandovali, nadávali... Před měsícem chtěli, abych to podepsal, teď na mě ti samí řvou, že mě nikdo nechce, přitom právě Slavia zájem měla. (směje se) Na hřišti to bylo vyhrocené. Nějaké pořvávání, ostré souboje, ale tak to má být. Když je člověk vyhecovaný, je v zápase a víc si to užije.“

Po krátké době přišla druhá výhra nad Slavií. Jak je to možné?

„Jsme zkušenější. Dříve jsme takové zápasy neustáli, nedokázali je dotáhnout do úspěšného konce, byť jsme vedli, ale dostávali jsme góly na konci. Dnes nás zachránil Reichlik (brankář Reichl). Hlavně jemu můžeme děkovat, že jsme vyhráli. Ubojovali jsme to. Zalezli jsme do bloku a oni se k nám těžko dostávali. Slavia hrozila až ke konci centry, kdy nám už trochu ubývaly síly.“

Je pravdou, že Slavia se do střeleckých pozic, až na úplný závěr zápasu, téměř nedostávala. Vypadalo to, že v defenzivě vám všechno fungovalo.

„Zalezli jsme hodně na vápno. Jediný, kdo měl prostor, byli stopeři. A ne každý to trefí jako Kúdela posledně. Zkoušeli to, ale naštěstí se jim to nepodařilo.“

Byl to pro vás speciální zápas po tom všem, co se okolo vás událo během léta?

„Ano, byl. Vzhledem k tomu, že jsem nikde jinde nehrál, než v Hradci, tak v šatně nevypisuju žádné bonusy. Před tímhle zápasem jsem to ale udělal. Slíbil jsem, že když budeme mít body, klukům něco přinesu. Jsem rád, že to dopadlo.“

Co se dělo v létě, je už za vámi?

„Jsem v Hradci a dělám všechno pro úspěch klubu. Co bude dál, se uvidí. Mám rok do konce smlouvy. Buď se domluvím tady, nebo půjdu jinam.“

Neodvádí vás nejistota od koncentrace na fotbal?

„Už ne. Byly chvíle, kdy jsem to řešil vážně hodně. Ať jsem přišel kamkoliv, každý se mě na to ptal, ale to je součást fotbalu. Zvyknul jsem si.“

Vadilo vám to?

„To ne, ale víte, jak to je, když se vás lidi ptají pořád na to stejné a vy to musíte dokola vysvětlovat. Je to za mnou.“

Zeptám se na rovinu. Viděl jste se ve Slavii?

„V jednu chvíli jsem opravdu věřil, že to dopadne. Byli jsme domluvení, ale kluby se neshodly na penězích. Víte, není na mně, abych hodnotil, zda je částka, kterou požaduje Hradec, adekvátní. Nebo zda Slavia nemohla přitlačit. Prostě to takhle dopadlo. Uvidíme, co se stane dál.“