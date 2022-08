MISTŘI prvního kola: klokani postavili data na hlavu, oslava pro končící partu

Ty dva zápasy dělí jen pár týdnů, ale rozdíl je jasný. Zatímco v půlce května Bohemians na poslední chvíli zachránili v Jablonci bod a mohli se utěšovat, že se ještě mohou vyhnout baráži, do které nakonec stejně zahučeli, teď slaví. První kolo bylo plné překvapivých výsledků, na Střelnici se zrodil ten, z pohledu skóre, nejvýraznější. Už proto, že stříleli jen hosté.

„Mistři, mistři,“ nebo „Tak jsme první, no a co?“ Hlučný hostující kotel v Jablonci slavil, jako by ligu opravdu vyhrál. Přitom se odehrálo teprve první kolo a výraznou výhru i oslavy je třeba brát s velkou rezervou. Ale proč si pořádně nevychutnat tabulku, která na prvním místě vypadala stejně naposledy v době, kdy byl primárním zdrojem informací teletext?

Pohledem datové analýzy přitom Bohemians vůbec neměli v Jablonci vyhrát. V aplikaci Wyscout u nich svítí v kolonce očekávaných gólů (xG) hodnota 0,81, zatímco domácí ji měli téměř třikrát vyšší (2,22). To i v květnovém boji měli mít výrazně větší naděje, tehdy poměr xG vyzněl 1:1,79. Jablonec byl v neděli i výrazně střelecky aktivnější (16:10), klokani reagovali přesností (střely na branku 4:7) a především produktivitou.

A domácí „pomáhali“ chybami: „Kdybychom se bavili přímo o té druhé brance, myslím, že brankář Hanuš mě viděl. Dle mého názoru dával přihrávku Kubovi Považancovi zbytečně. Vzhledem k aktuálnímu stavu, kdy těsně Jablonec prohrával, to bylo z jejich strany dost riskantní. My jsme za to ale pochopitelně rádi,“ usmíval se Petr Hronek, který vystihl domácí rozehrávku.

Náznakem varování před předčasným nadšením mohou být i první a třetí branka. Ne vždy proti Bohemians nastoupí obránce, který si za zápas srazí dvě střely za vlastního gólmana, jako se to povedlo Martincovi.

Ve velkém stylu do ligy naskočil útočný trojzubec trenéra Jaroslava Veselého. Trojice Roman Květ, Petr Hronek a David Puškáč si pohrávala už v generálce s Příbramí, kde ale rychle ztratila motivaci. V lize už nic podobného nehrozilo. Hroťák Puškáč je, pokud je zdravý a má natrénováno, klíčovým mužem sestavy. S Květem a Hronkem se zároveň výborně doplňují. Květ zaujímá technikou, Hronek obrovským fyzickým fondem.

Všichni tři se dostali i na velmi zajímavá čísla v iSport indexu. Roman Květ je dokonce třetí nejlepší z celého kola, celkem čtyři klokani se dostali nad hodnotu 7. A to Davidu Puškáčovi ještě paradoxně uškodilo, že jeho asistence na první Petrákův gól byla zpětnou přihrávkou.

Na opačné straně hřiště zase udržela nulu obrana v čele s Romanem Valešem. Brankář měl také speciální motivaci, v Jablonci působil několik let, ale nikdy jako stabilní jednička.

Vršovičtí vyhráli na Střelnici po osmi letech. Jednu sérii prolomili, teď je čeká další. Baník neporazili už v deseti soutěžních utkáních za sebou a dorazí do Ďolíčku už v sobotu. Ambiciózní tým Pavla Vrby ale má co napravovat, o víkendu si uřízl podobou ostudu jako Jablonec. Se stejným výsledkem, jen proti Olomouci.