Kuchtova oběť Vliegen: Omluvil se mi, jsme dál kamarádi. Bál jsem se penalty

Jste zdravotně v pořádku? Atak to nebyl rozhodně příjemný a obvyklý.

„V pohodě. Trošku mě bolí kost za uchem, když si na ni zatlačím, ale svalovina ne. Jsem připravený na sobotu na Teplice.“

Vybavujete si tu zapeklitou chvíli?

„Já jsem vůbec nevěděl, co se stalo, že to byl Honza Kuchta. Najednou se začalo řešit video, proto jsem se ptal Thea Gebre Selassieho, co se děje. Bál jsem se, že to bude penalta. (směje se) Theo mi ale říkal, že to bude asi červená pro Kuchťáka.“

Jste na něj naštvaný? Přece se znáte, v Liberci jste se potkali jako spoluhráči.

„Ne, je to v pohodě. Kuchtič mi zavolal, omluvil se. Říkal, že to byl pro něj těžký zápas, abych to nebral jako útok na sebe. Neudělal to naschvál, nějak se to stalo. Omlouval se, já jsem mu řekl, že jsme dál kamarádi.“

Prožil jste na Letné životní zápas?

„Nevím, snad ne. (usmívá se) Ale každopádně to byl můj první velký zápas. Přišlo hodně lidí, moc jsem se těšil. Jsem rád, jak to dopadlo.“

Chytal jste výborně. Kdy vám bylo nejhůř?

„No, mně se vybaví trošku jiný moment." (usmívá se)

Povídejte.

„Náš první gól, který padl ze standardky od Kikina Frýdka. Den předtím jsme to trénovali, měli jsme asi pět nebo šest variant rozehrání. A najednou nám stačil dlouhý nakopnutý míč. Těžké chvíle nějaké byly, oni nás tlačili, my jsme věděli, že to tak bude. Jeden zákrok byl hodně složitý.“

Který?

„Ve druhé půli kopal přímák Dán Höjer. Vytlačil jsem ho konečky prstů na břevno. Už jsem si myslel, že to bude gól.“

Ale střela šla přece přímo na vás.

„Ten míč jsem neviděl, přede mnou stáli sparťani. Hlavně to ale byla tak strašná bomba, že jsem si myslel, že tam nestihnu dát ruce.“

V minulé sezoně skončil Slovan devátý, což je málo. Máte nyní lepší tým?

„Těžko říct. Hráli jsme první zápas na Spartě, dali jsme dva góly trošku se štěstím. Ale každopádně jsme připraveni.“