Kuchtův úlet: šlápl na hlavu soupeři, přijde stopka. Sparta ho musí vyladit

Tři odehrané zápasy. Nula vstřelených gólů, ale už jedna červená karta. To je sparťanská vizitka, se kterou Jan Kuchta v úvodu sezony nemůže být spokojený. Reprezentační útočník dal v úvodním ligovém kole s Libercem (1:2) průchod svým emocím, když v samotném závěru duelu nepochopitelně šlápl na gólmana soupeře Oliviera Vliegena. VAR a hlavní sudí Ladislav Sziksay měli jasno. Odchod do sprch. „Je to pro nás problém,“ přiznal kouč Brian Priske. Kuchtu nepochybně čeká delší stopka.