Soudný den pro Kuchtu. Pauza ho nemine, problému se postaví čelem

V neděli večer přestřelil. Pořádně. A dnes odpoledne si vyslechne trest. Útočník Sparty Jan Kuchta poté, co v úvodním ligovém duelu trefil kopačkou do hlavy gólmana Slovanu Oliviera Vliegena, míří před Disciplinární komisi. Verdikt by měl být na světě bezprostředně po odpoledním zasedání. Podle platného řádu reprezentačnímu útočníkovi hrozí stopka na jedno až šest utkání a pokuta k tomu. Očekává se trest uprostřed daného rámce, tedy čtyři až pět zápasů.