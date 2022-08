Gólové debuty třicátníků: Urbanec, posila Slavie z bundesligy i Toleski

Video se připravuje ... Ligová premiéra po třicítce a ještě se vstřelenou brankou? Pohled do historie nevěstí pro Jakuba Urbance, hvězdu úvodního kola FORTUNA:LIGY, nic dobrého. V samostatné české lize to společně s teplickým fotbalistou svedli jen další čtyři hráči. Všichni pocházejí z ciziny a ani jeden se výraznějšího úspěchu na tuzemské scéně nedočkal. Zlomí letní posila Severočechů prokletí třicátníků?

Jakub Urbanec 30 let a 94 dní 2022/23 - 1. kolo (30. 7. 2022) Teplice–Plzeň 2:2 (2 góly) Hattrick hned při premiéře? Letní teplická posila z Prostějova k němu neměla daleko. Stačilo v samém závěru proměnit pokutový kop, kterým by Jakub Urbanec navíc zařídil nejspíš i výhru Severočechů proti mistrovské Plzni. Osudovým je mu trenér Jiří Jarošík, který jej vytáhl z Pražského přeboru do druholigového Prostějova. Nyní si křídelního hráče vyžádal i na Stínadla. Že by se jednalo o nečekanou trefu „sklářů“? Urbancova pohádka: V září jsem se trápil v přeboru, teď hraju ligu. Jen ta penalta... Video se připravuje ...

Halil Altintop 34 let a 223 dní, Slavia 2017/2019 - 1. kolo (29. 7. 2017) Slavia–Teplice 1:0 (1 gól) Přišel do Česka v rámci „hvězdného“ léta 2017. Tehdy do Sparty i Slavie proudila zvučná jména z ciziny: Danny, Marc Janko, Rio Mavuba… Ale pouze turecký záložník se dokázal prosadit hned při debutu v nejvyšší české soutěži. Nutno podotknout, že úlohu měl značně usnadněnou – stačilo proměnit pokutový kop. V červenobílých barvách nakonec ve FORTUNA:LIZE odehrál jen osm zápasů a další branky do statistických záznamů už nepřidal. Halil Altintop během přátelského utkání proti Celtiku • Foto Jaroslav Legner / Sport

Lubomír Meszároš 30 let a 125 dní 2009/10 - 1. kolo (26. 7. 2009) České Budějovice–Jablonec (1 gól) Válel za Slovan Bratislava, získal s ním dva slovenské tituly. Zahrál si v Turecku či Řecku. A osmkrát reprezentoval národní barvy. To byla tehdejší vizitka slovenského útočníka, když přicházel na jih Čech. Jakmile se hned v prvním utkání střelecky prosadil do sítě Jablonce, v Českých Budějovicích zavládla euforie. Ale nadšení celkem rychle opadlo. V 27 zápasech nastřádal jen tři branky a následující léto se vrátil domů na východ. Lubomír Meszároš v dresu Českých Budějovic během zápasu s Bohemians 1905 • Foto Beránek Michal / Sport

Youssef Moughfire 30 let a 247 dní 2007/08 - 1. kolo (5. 8. 2007) Mladá Boleslav–Žižkov 0:1 (1 gól) Přišel, viděl, rozhodl. Francouzská posila s alžírskými kořeny čekala na svou šanci do 70. minuty. Poté jej trenér Stanislav Griga vyslal na hřiště, aby partě kolem Luďka Straceného a Petra Švancary pomohl. A povedlo se! V 87. minutě se míč po rohovém kopu odrazil k Moughfiremu, který nádhernou střelou do rohu Millerovy branky poslal ligového nováčka do vedení. Po sezoně se však vrátil na Slovensko, odkud do Česka přišel. Žižkovský Youssef Moughfire v duelu proti Olomouci • Foto Jan Hrouda / Sport

Goce Toleski 31 let a 251 dní 2007/08 - 1. kolo (5. 8. 2007) Most–Plzeň 1:1 (1 gól) Do Mostu dorazil v létě 2007 z německého SV Wacker Burghausen. A bylo to terno. Trefil se hned v prvním kole i v dalším utkání proti Baníku. Po podzimu byl dravý Makedonec se sedmi zásahy nejlepším střelcem ligy. Zájem projevily Sparta, Slavia, Teplice či Mladá Boleslav. Nakonec skončil ve Slavii, ale v Praze se neprosadil. Následovaly štace v Olomouci a Mladé Boleslavi. Gólový účet ve 48 odehraných zápasech nakonec utnul na čísle 14. Goce Toleski v dresu Mostu slaví gól proti Slavii, do níž později přestoupil • Foto Michal Beránek / Sport