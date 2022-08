Jankto ve Spartě? Kováč: Vytvoří superkonkurenci. Další jsou opatrní

Video se připravuje ... Čerstvou posilou Sparty se ve středu stal reprezentační záložník Jakub Jankto. Ofenzivní záložník opustil španělské Getafe a poprvé v životě si v 26 letech zahraje FORTUNA:LIGU. Bude pro Pražany velkou posilou? „Určitě obrovsky zvýší konkurenci,“ myslí si trenér Radoslav Kováč. Expert deníku Sport Stanislav Levý je ohledně jeho návrat spíš skeptičtější.

Zdeněk Ščasný bývalý trenér a sportovní ředitel Sparty 1. Dělá Jankto s návratem do Česka v 26 letech dobře? Chce znovu ožít

„Pro mě to není vůbec ponižující. Naopak je mi to sympatické. Z Itálie odešel z nějakých důvodů, ve Španělsku nehrál, tak nyní hledal místo, kde by ožil. Kde by stabilně hrál a udržel se v reprezentaci. Jakmile se ozvala Sparta, tak mu to asi dávalo smysl za současných okolností. Tím ale nechci tvrdit, že má jisté místo v sestavě. Otázka je, jak na tom bude - v Getafe nehrál a byl zraněný.“ 2. Pomůže Spartě k titulu? Slova o titulu jsou předčasná

„To se ukáže. Fotbalově si myslím, že s ním Sparta udělala dobře. Tým je na dobré cestě, ale pořád porazili jen České Budějovice. Mluvit nyní o titulu a že Jankto je posledním dílem do skládačky, mi přijde předčasné. Myslím si, že těch problémů je třeba vyřešit ještě víc. Třeba se ale chytnou, začnou si věřit, budou v euforii a pak je Sparta strašně silná. V takovém prostředí se zkušený hráč může hodit.“ Zdeněk Ščasný dřív trénoval Spartu • Foto Pavel Mazáč / Sport

Stanislav Levý trenér a expert deníku Sport 1. Dělá Jankto s návratem do Česka v 26 letech dobře? Dal bych přednost cizině

„Na jeho místě bych v 26 letech určitě dal přednost angažmá v zahraničí. A to není nic proti Spartě. I kdyby se jednalo o Slavii či Plzeň, tak by mi to dávalo větší smysl. Je v nejlepších fotbalových letech a vracet se takhle brzy domů mi přijde trochu předčasné. Na druhou stranu je otázka, zda měl Jankto i jiné možnosti v cizině. V Getafe by asi tolik prostoru neměl, tak pak dává smysl vzít Spartu.“ 2. Pomůže Spartě k titulu? Spíš zvýší konkurenci

„Sparta nutně potřebovala zvýšit konkurenci a kvalitu v křídelních prostorech. Zda se tak ale skutečně stane, se teprve uvidí. Až čas napoví, zda je Jankto skutečně taková posila, kterou v něm klub vidí. Já se spíš přikláním, že především zvýší konkurenci. Ale něco už má odkopáno, působil dlouho v Itálii, je to reprezentant, což jsou atributy, které Spartu nejspíš zaujaly a při hledání chtěla ukázat na ověřené jméno.“ Trenér a fotbalový expert Stanislav Levý • Foto Dominik Bakeš / Sport