Křap! Klokani mají nejlepší start za 21 let. Došlo i na Škorpilovy bonmoty

Přepište zelenobílé kroniky, tohle může být sezona. „Pozor, o tomhle po třech kolech nechci mluvit. Rozhodně se tím nebudeme ukájet, rozhodně ne pode mnou,“ řekl přísně a vzorně kouč Bohemians Jaroslav Veselý po výhře 1:0 v Teplicích. „Klokani“ mají sedm bodů z úvodních třech zápasů, to je nejlepší start do soutěže za posledních 21 let, tedy od doby, kdy mužstvo vedl Vlastimil Petržela a kádr stál na oporách Lukáši Hartigovi, Karolu Kiselovi, Pavlu Marešovi nebo Martinu Horákovi. Tehdy nakonec Bohemians skončili čtvrtí…

„Hned po zápase mi to někdo říkal, ale nechci o tom po třech kolech mluvit. Ať si to teď kluci oslaví, odpočinou si, ale ať si to pak vymažou z telefonu, jestli to mají nedej bože vyfocené. Rozhodně se tu tím nebudeme ukájet, rozhodně ne pode mnou a rozhodně ne my konkrétně. Teď nás čekají těžké zápasy a takový výkon by nám určitě nestačil,“ pravil přísně kouč Jaroslav Veselý.

To si taky poslechněte. Nebo přečtěte. Jak trenér „klokanů“ zdrtil první poločas zápasu.

„Běhalo tam po hřišti 25 alibistů, ať si to každý přebere, jak chce. Nikdo nechtěl nic udělat, ani soupeř, ani lidi, co to řídili. Úplně zbytečný poločas, s tím jsem vůbec nebyl spokojený. Asi jsme si přenesli deku z minulého utkání (Bohemians přišli doma s Baníkem o vedení 3:1, remizovali 3:3). O fotbale se určitě nedalo mluvit.“

Přísnost svého šéfa si zelenobílí nejspíš správně přebrali, pomineme-li surový zákrok Romana Květa na Ladislava Kodada, za kterou viděl hostující záložník okamžitou a spravedlivou červenou kartu.

„Možná nás to víc semklo, začali jsme bojovat a na domácí nejspíš dolehla tíha toho, že hrají proti deseti. V tu chvíli se jim nedařilo vůbec a já od toho momentu cítil, že to utkání jde vyhrát. Přitom to byl náš nejslabší výkon, co jsme v této sezoně předvedli, ale možná jsme takový zápas potřebovali, vrátil se nám kus toho pověstného štěstí za Baník a získali jsme šťastné dva body. Jak říká pan Škorpil, pánbůh to řídí do průměru. Tak dneska to do toho průměru asi hodil,“ usmál se Veselý.

Řeč je především o situaci z 85. minuty, kdy na roh Martina Nového naskočil nejdřív Lukáš Hůlka, který balon jen lízl, ale přesně tak, aby přistál u Antonína Křapky. A křap, a gól. Pro obránce Bohemians druhá trefa v sezoně.

„Je to super, a důležité je, že to konečně přineslo tři body,“ těšilo střelce, který se trefil i předtím proti Baníku, ale jak už bylo poznamenáno, v tomto utkání „klokanům“ dva body trestuhodně utekly.

Nebýt toho, bylo by vyrovnáno maximum ze sezony 2001/2002. Tehdy Bohemians vstoupili do ligy třemi výhrami. Na lavičce stál přísný Vlastimil Petržela, v týmu váleli Lukáš Hartig, Karol Kisel, Marcel Melecký, Pavel Mareš, Martin Horák…

Silné mužstvo mělo tenkrát po čtrnáctém kole stejně bodů jako první Sparta, ještě po osmnáctém ztrácelo pouhé tři body a bylo tlačeno do bitvy o titul. V poslední třetině ligy ale zdechlo, Petržela ani nedojel sezonu, mužstvo po něm přebíral na poslední tři utkání asistent Vladimír Borovička.

Čtvrté místo je ale přesto dosud nepřekonanou metou, k níž se mužstvo přiblížilo dosud nejvíc na jaře 2011, kdy pod Pavle Hoftychem skončilo šesté.

„Když jsme viděli los, asi jsme byli moc při zdi, nevěděli jsme, co od toho čekat, nikdy nevíte, jak navážete na přípravu, která se herně celkem vydařilo. Počkal bych pět šest kol, teď máme doma Hradec, pak venku Spartu, potom doma Budějovice. Po těchto zápasech bude jasněji, jak to s námi je. Teď o tom mluvit nechci, jen se netajíme tím, že chceme vyhrát každý zápas,“ dodal Veselý.

Mimochodem i to byl bonmot Ladislava Škorpila, jen mu to hráči vždycky brzo doje..…

Veselého svěřenci zatím celkem drží.