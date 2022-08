První Čech v Makedonii: O albánském překvapení, rivalitě i hrozbě Slovácka

Spojení českého a makedonského fotbalu? Možná v osobě tatínka Marka Jankulovského. Do Škendije Tetovo zamířil před dvěma lety z Karviné i slovenský stoper Ján Krivák. Kluby FORTUNA:LIGY nemají na soupisce jediného Makedonce, byť na Slovácku dodnes funkcionaří Veliče Šumulikoski a třeba slávisté si vzpomenou na Goce Toleskiho. Jedničku v kolonce Češi v severomakedonské lize teď rozsvítil Jan Vondra. Překvapil spoustu lidí, vlastně i sám sebe.

Jak jste se vlastně ocitnul v Severní Makedonii?

„Věděl jsem, že v létě budu volný hráč a manažer měl ‚úkol‘, že bych rád zkusil zahraničí a nový život. Ale zbytek sezony jsem se soustředil na Bohemku, protože to nebylo jednoduché. Povedla se záchrana a Bohemka měla zájem prodloužit, ale mluvil jsem s panem Jakubowiczem, že si nabídky vážím, ale že bych rád zkusil novou výzvu.

Jan Vondra Narozen: 13. září 1995 (26 let) Pozice: Levý obránce Současný klub: Škendija Tetovo Bilance v české 1. lize: 65 zápasů, 1 gól Kluby: Sparta Praha, Pardubice, Žižkov, Vlašim, Karviná, České Budějovice, Bohemians Praha 1905, Škendija Tetovo.

Začal jsem se připravovat sám, ale nic konkrétního jsme neměli, pak se ozval agent, že je možnost Škendije a jestli bych o tom vůbec přemýšlel. Chytlo se to a během pěti dní se to rozjelo takovým způsobem, že by byli nejradši, abych druhý den přijel na soustředění do Slovinska. Byl to jeden z nejtěžších dnů v životě, bylo to ze dne na den. Nic jsem o Makedonii nevěděl, tak jsem sháněl informace, třeba od Slováka Jána Kriváka. I díky němu jsem se rozhodl to vzít. Nechtěl jsem být rozhýčkaný, že odmítám nabídku ze zahraničí, i když je to Makedonie. Nechtěl jsem žít ve světě, že bych čekal na nabídku z bundesligy. Vím, jaká je realita a moje možnosti. Seběhlo se to tak rychle, že jsme druhý den letěli. Pak se ladila smlouva a jsem tady."

Co zabydlování?

„Tetovo je asi 35 minut na západ od Skopje v horách. Ale co jsem nevěděl, že tahle města jsou albánská. Je tu 90 procent muslimů – Albánců. A je to fakt rozdíl. Ve Skopje jsou kulturou blíž Čechům. A v Tetovu potkáte většinu Albánců, makedonsky tu skoro nikdo nemluví. Tyhle informace jsem neměl, ale to není zas takový problém. Věděl jsem, že ve městě jsou Makedonci a Albánci, ale ne, že v klubu jsou všichni zaměstnanci Albánci. Na to jsem přišel až pak. I trenér mluví na tréninku albánsky. Na soupisce jsou čtyři kluci z Albánie a dva z Kosova, další sice mají makedonskou národnost, ale jsou Albánci z Makedonie. A jsou tu i kluci z východu Makedonie, ti mluví jen makedonsky, takže si taky můžou připadat jako cizinci, taky se jim to musí překládat.“

Když před lety Škendija vyřadila Mladou Boleslav, i v Česku se řešilo, že to není příliš oblíbený klub ani v Makedonii, že je tam hodně rivalit. Jak vás berou třeba ve Skopje, kde hrajete předkola?

„Mě zatím nikdo ve Skopje neřeší, takový rocket boom ve Skopje Škendija nemá. Ale v Tetovu už mě poznávají, tam všichni fotbalem žijí. Největší rivalita je prý s týmem Shkupi, který vyhrál poslední ročník. Co jsem slyšel, tak jsou fanoušci blázni v obou klubech. Vzájemné zápasy jsou prý peklo. A pak ještě s Vardarem, ale jak je ve druhé lize, tak se nepotkáme.“

A nekoukali na vás ve Skopje skrz prsty?

„To ne, ale je to znát, že na nás nechodí tolik diváků jako na Shkupi. Na ně přišlo 20 000 lidí proti Dinamu Záhřeb. Na nás přišlo kolem dvou tisíc lidí a převážně to jsou Albánci, protože vidíte jen albánské vlajky. Ale vůbec jsem se nesetkal s tím, že by na nás někdo křičel nebo tak. Ani nemám zprávy, že by to hrozilo.“

Nikdy jste mi nepřišel jako člověk se zálibou v balkánské kultuře. Jaké jsou reakce z vašeho okolí?

„Nikdy jsem si nemyslel, že budu hrát profesionální fotbal v Makedonii, že bych se tu mohl ocitnout. I pro mě je to velké překvapení. Ale ve fotbale nikdy nevíte, kde se ocitnete. Snažím se řídit teorií, že cokoli v životě má svůj důvod. Nechtěl jsem tu nabídku hned zavrhnout, snažil jsem se to promyslet. Možná by někdo při takové nabídce řekl, že ne, že je to někde v Makedonii a nejde. Já se to snažil brát pozitivně. Ale je to opravdu něco úplně jiného než Česko. Probíral jsem to s rodinou i přítelkyní a bylo to fakt těžké, ale pořád je to v Evropě, ne nikde za oceánem, kam by bylo těžké dojet. Ale bral jsem jejich názor. Kdyby přítelkyně řekla, že si nepřeje, abych tu byl, tak bych na to vzal ohled. Ale myslím, že se to zvládne a bude to v pohodě.“

Nejste vlastně vůbec první Čech v makedonské lize?

„Myslím, že jo. Byl tu jeden Slovák, ale Čech tu asi nikdy nebyl.“

Neměl v tom angažmá trošku prsty i Stanislav Levý, otec vašeho agenta? Sám v Albánii působil…